Chris Evans končno spet pri svojem kosmatincu

Minulo nedeljo se je superzvednik Chris Evans po dolgih desetih tednih ponovno srečal s svojim psom Dodgerjem. Igralec je bil tako dolgo zdoma, ker je snemal nov film z zanimivim naslovom Potapljaško letovišče Rdeče morje, ki so ga seveda snemali v Afriki. Zvezdnik filma Kapitan Amerika je priznal, da je odšteval mesece in tedne, ker je tako zelo pogrešal svojega ljubljenčka.

Kako se imata rada, je razkril odziv psa, ko je končno zagledal svojega gospodarja. Celotno srečanje je bilo posneto in pozneje objavljeno na twitterju. Na njem vidimo, kako 36-letni Chris leži na tleh svojega doma v Los Angelesu, medtem ko ga presrečni Dodger liže po obrazu. Tudi Chris je presrečen, kotali se po tleh in crklja svojega živalskega prijatelja. Ni skrivnost, da je zvezdnik velik oboževalec twitterja, na katerem je svoje oboževalce med snemanjem v Afriki stalno opominjal, kako zelo pogreša svojega kužka. »Samo še en mesec,« je zapisal 1. avgusta in objavil fotografijo s svojim psom, kako skupaj dremata. No, ponovno je pisal 25. avgusta, objavil fotografijo, kako se z Dodgerjem igrata. »Samo še en teden,« je zapisal.

Posvojil ga je lani, ko je snemal film The Gifted. »Eden od zadnjih prizorov se je odvijal v pasjem zavetišču. Pomislil sem, ali so ti psi igralci ali bi se dalo katerega posvojiti. Vprašal sem in so rekli, da lahko. Sprehodil sem se po hodniku in zagledal enega, ki nekako ni spadal zraven,« se spominja igralec. »Takoj sem ga vzel, tako čudovit pes je. Rekli so, da je star približno leto dni. Še vedno se obnaša kot mladič. Ima veliko energije, je pravi cukrček. Rad ima pse, rad ima otroke, poln je ljubezni.«