Chelsea tvita kot nora

Jabolko zares ne pade daleč od drevesa: ne le Bill in Hillary Clinton, tudi njuna edinka stopa na politično sceno. Vse glasnejše so namreč govorice o političnih ambicijah Chelsea Clinton, ki vse pogosteje objavlja svoja stališča prek twitterja, ta teden pa je izšla tudi njena nova knjiga.

Chelsea, stara je 37 let, je odraščala v Beli hiši, ko je bil njen oče ameriški predsednik, med lansko materino predsedniško kampanjo pa je prekrižarila Združene države Amerike. Več kot pol leta potem, ko je njena mati izgubila predsedniški boj in je zmagal Donald Trump, je Chelsea še vedno prisotna na twitterju in komentira vse ali pa skoraj vse – od dostopnosti higienskih vložkov pa do otroških porok, tudi jeze nad Trumpovo administracijo ne skriva. Pred mesecem je zdajšnja prva hči Ivanka Trump objavila knjigo nasvetov ženskam, ki težko usklajujejo zahtevne službene obveznosti in družinsko življenje, zdaj je svojo že tretjo knjigo z naslovom She Persisted objavila Chelsea – namenjena je otrokom, ilustrirala jo je Alexandra Boiger, slavi pa 13 Američank, ki so premostile ovire in spremenile svet. »Knjigo sem napisala za vse, ki so kdaj hoteli spregovoriti, a so jih utišali. Trinajst žensk v knjigi je premagalo težave in pomagalo oblikovati našo državo – včasih so spregovorile, včasih so obsedele, drugič prevzele občinstvo. S to knjigo sem hotela poslati sporočilo mladim bralcem po državi in svetu, da je vztrajnost moč.«

No, Chelsea ima na twitterju 1,6 milijona sledilcev in je daleč za starši, mamo Hillary namreč spremlja kar 15 milijonov ljudi, očeta nekoliko manj, sedem milijonov sledilcev ima. Chelsea je leta 2001 diplomirala na Stanfordu, potem pa je na Oxfordu študirala mednarodne odnose. Zaposlila se je v podjetju McKinsey, delala je kot novinarka pri teve mreži NBC, zdaj je namestnica direktorja sklada Clinton, ki ga je osnoval njen oče in financira javnozdravstvene projekte v svetu. Poleg tega predava na newyorški univerzi Columbia. Mediji ugibajo, kdaj bo tudi ona zakorakala v politiko in morda celo kandidirala za predsednico, Chelsea pa v pravem slogu politika diplomatska odgovarja, da ne bo, vsaj ne zdaj, v tem trenutku. »Nameravam pa biti aktivna, glasna, tudi na spletu,« pravi Clintonova.