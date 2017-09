Charles podpira kraljico

Charles in Camilla rada živita v Clarence Housu in se ne bi selila v palačo. Foto: Guliver/Thinkstock

Princ Charles popolnoma podpira kraljico Elizabeto II., so v skupni izjavi sporočile kraljeve hiše (Buckinghamska palača, Clarence House in Kensingtonska palača) v odgovoru na medijsko namigovanje o prenosu moči na prestolonaslednika. The Times je namreč zapisal, da je ravno zaradi tega letos poleti po desetih letih s položaja kraljičinega osebnega sekretarja odstopil sir Christopher Geidt. Neimenovani viri pravijo, da so njegov odhod pospešile pritožbe Charlesa in vojvode Yorškega glede prenosa moči na prestolonaslednika pa tudi poskusi Charlesovega osebja spraviti princa k pomembnejšim kraljevim dogodkom.

Ko bo postal kralj, bo ostal v Clarence Housu, ker mu je tam udobno in ker sovraži selitve.

Mimogrede: Charles je prestolonaslednik od leta 1952, ko je njegova mati postala kraljica, že 65 let oziroma najdlje doslej; če bo postal kralj, bo najstarejši človek, ki ga bodo okronali. In tudi če (ko) bo kralj, ne bo živel v Buckinghamski palači, menda namerava ostati v Clarence Housu, kjer jima je z ženo Camillo udobno, pravijo dobro obveščeni viri in še, da naravnost sovražita selitev.



65 let je princ Charles že prestolonaslednik.

Buckinghamska palača s 775 sobami, ki jo trenutno prenavljajo (posegi naj bi stali 370 milijonov funtov), pa bo kot nekakšen sedež monarhije in bo več odprta za javnost. Zdaj si jo lahko ljudje, seveda ne v celoti, ogledajo med julijem in oktobrom, ko se kraljica odpravi na počitnice v Balmoral.