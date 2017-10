Charles in Camilla še kar iščeta kuharja

Za mnoge je kuhanje v kraljevski kuhinji uresničitev sanj, še posebno če bi kuhalnico vrteli za britanskega prestolonaslednika. Toda princ Charles in njegova žena Camilla, vojvodinja Cornwallska, že skoraj pol leta neuspešno iščeta pomočnika glavnega kuharja, oglas sta objavila že maja, a med kandidati nikakor ne najdeta primernega.

Tako sta pred dnevi spet objavila oglas za kuharja, zainteresirani kandidati pa morajo pohiteti, saj se izteče danes. In kaj bo moral kuhar delati? V kuhinji rezidence Clarence House bo pripravljal jedi za kraljevski par, in to izključno iz ekoloških pridelkov in izdelkov, zakonca bi spremljal na njunih potovanjih na tujem, z njima pa bi se selil po kraljevih rezidencah po Združenem kraljestvu; delovni teden traja 40 ur.

Takole piše v oglasu: »Pomočnik glavnega kuharja bo odgovoren za načrtovanje, pripravo in postrežbo hrane po najvišjih standardih, za zasebne večerje in sprejeme ter druge dogodke.« Kolikšna je plača, niso objavili, so pa zapisali, da bo načrtovanje jedilnikov temeljilo na sezonski in lokalno pridelani hrani. Tisti, ki se bodo prijavili, morajo biti predani kar najbolj »kakovostni hrani, poznati morajo izvor hrane in slediti trajnostni naravnanosti«. Kandidati morajo kajpak imeti potrebne izkušnje in dokazila, da so že kuhali za zasebnika, podjetje za catering ali podobno ustanovo. »Fleksibilnost in prilagodljivost sta nujni, prav tako spretnost komunikacije ter zmožnost delati mirno in zbrano tudi pod pritiskom.«