Cesarski par se umika

Pred enim letom je japonski cesar Akihito oznanil namero o abdikaciji in zdi se, da bodo priprave na nasledstvo prestola zdaj stekle s polno hitrostjo. »Skrbi me, da ne bom mogel opravljati dolžnosti, kot sem jih doslej,« je lani povedal Akihito in vlada mu je ugodila: junija so sprejeli posebni zakon, na podlagi katerega se bo lahko ostareli cesar upokojil, natančni datum še ni določen. Po nekaterih podatkih naj bi se to zgodilo prihodnje poletje, ko bo tudi kronanje kronanega princa Naruhita. No, z upokojitvijo bo Akihito nosil naziv joko, kar pomeni upokojeni cesar, njegova žena cesarica Mičiko pa bo postala jokogo. Palača bo poskrbela tudi za posebni urad, ki bo urejal vse aktivnosti upokojenega cesarskega para, poleg tega pa bodo osnovali še urad, ki bo skrbel za zadeve princa Akišina, Naruhitovega mlajšega brata, ki bo prevzel številne dolžnosti zdajšnjega kronanega princa. Urada bosta uradno začela delovati tistega dne, ko se bo Akihito upokojil. »Precej laže bi bilo načrtovati vse spremembe in novosti, kot je denimo povečanje števila uslužbencev, če bi poznali datum,« je povedal vir iz palače.

No, kronanje in vse obredje, ki spada zraven, bo potekalo v skladu s cesarsko tradicijo, za pripravo oblačil in vsega drugega bo menda potrebnega kar nekaj časa. In seveda denarja, ki naj bi ga zagotovila tudi država, saj bodo na kronanje povabili mnogo tujih gostov. Vse pa bo treba seveda uskladiti z že napovedanimi dogodki. Dokler ne bo odstopil, bo Akihito še naprej opravljal uradne dolžnosti, čeprav naj bi jih nekaj že preložil na sina Naruhita.