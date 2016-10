Celine Dion  je poljubila  le enega

Preteklo je devet mesecev, odkar se je srce Celine Dion raztreščilo na tisoče koščkov. Štirinajstega januarja letos ji je rak namreč vzel moža Reneja Angelila in bi tedaj tudi sama, ko je ne bi pokonci držala ljubezen do njunih otrok, najraje zaprla oči in se potopila v objem pozabe.



Bila sta eno



A čeprav svojega dragega nikoli več ne bo uzrla, je vendar nikoli ni povsem zapustil. Njegov duh je namreč vseskozi ob njej. Z njim še vedno hodi spat in se ob njem zbuja, ko stoji na odru pred večdesettisočglavo množico, pa poje njemu. »Ljubim. Še vedno ga ljubim. Ko stopim na oder, je ob meni. Ko grem v posteljo, gre spat z menoj. Še vedno sva poročena,« je o njuni ljubezni, ki je ni uničila niti smrt, dejala Celine.



Njuna zgodba je bila takšna, o kakršnih se snemajo filmi, a vendar ni bila ljubezen na prvi pogled. Ko sta se spoznala, je je bila ona komaj 12-letni deklič, on pa 38-letni poslovnež. »Bil je lep. Videti je bil čudovito. Navdihoval me je s samozavestjo, saj z menoj ni ravnal kot z majhno deklico,« je dejala o njunem prvem srečanju, ki je rodilo strogo posloven odnos med menedžerjem in varovanko, a sta sedem let pozneje vendar zajadrala v romantične vode. Še štiri leta pozneje sta – kljub začetnemu negodovanju pevkine mame – ljubezen ovenčala z zaroko in tri leta zatem, leta 1994, s poroko. »Bil je moj mož, ljubimec, prijatelj in življenjski sopotnik. Bila sva eno,« pripoveduje kanadski slavček o njuni nezlomljivi ljubezni. Ki ni umrla z Renejem. Zato tudi še zdaleč ni pripravljena ljubezni nakloniti nove priložnosti. Kako tudi le, ko je Rene edini, na katerega je kadar koli gledala kot na moškega. In se ga dotaknila kot ženska moškega. »Še vedno sva poročena. Je edini, ki sem ga kadar koli poljubila.«