Svetlana Ražnatović - Ceca zaradi nastopa na Gospodarskem razstavišču pri nas resda ne dviguje prahu kot hrvaški pevec Marko Perković - Thompson s svojim mariborskim poskusom, zato pa je pred dnevi v svoji domovini Srbiji zažgala z avtoportretom. Selfie, ki ga je objavila na uradnem profilu na instagramu, je menda zbudil toliko pozornosti – v eni uri je zbral 8000 všečkov –, da zaradi vsesplošnega navala nekaj časa dostop do njenega profila ni bil mogoč. Oboževalci so jo v komentarjih primerjali z italijansko igralko Monico Bellucci, nekdo jo je vprašal: »Ceca, zakaj si tako lepa?« No, tako je z njenim instagramom, v soboto pa se bo v Ljubljani videlo in slišalo, kako je z njenim Autogramom, kot se imenuje njen zadnji, šestnajsti album. Ceca bo poleg 11 skladb z Autograma seveda prepevala tudi največje hite dolgoletne kariere.