Če bi slekla modrček, bi ven padli robčki

Pristala je že na marsikaterem seznamu najlepših in najbolj vročih zvezdnic, pred tremi leti pa je ameriška pevka Naya Rivera samozavestno odvrgla vse krpice in se gola nastavila fotografskemu objektivu za žensko revijo Allure. A medtem ko eksotična lepotica, po kateri se pretakata tudi portoriška in afriška kri, danes samozavestno pozira, jo je v ranih letih glodal črv slabe samopodobe, zaradi katere se je v šolskih dneh ujela v začarani krog anoreksije. Ob tem pa komaj čakala, da jih dopolni 18 in prestopi mejo odraslosti in neodvisnosti, da se vendar lahko uleže na mizo lepotnega kirurga in si končno kupi prsi, o kakršnih je sanjala. »Mislim, da je bilo to najbolje porabljenih osem tisočakov,« je razkrila, koliko je odštela za večjo košarico nedrčka.



Najstniška leta že tako niso najlažja, še dodatno pa se z zunanjim videzom obremenjuje, kogar žeja po uspehu v zabavni industriji. In Naya, ki je že s štirimi začela igrati v humoristični nanizanki Royal family, pozneje pa še v vrsti drugih, ni bila izjema. V želji po vitkosti je že v srednji šoli začela izpuščati obroke, v drugem letniku pa se ji je začelo svitati, da je z odrekanjem hrani šla predaleč. »Na vsak način sem se poskušala v velikem loku izogniti vsakršnemu obroku. Če mi je mama za šolo pripravila malico, sem jo bodisi komu dala bodisi jo vrgla v smeti.« Podobno so počela skoraj vsa dekleta. »To je bila tedaj skoraj norma. Ne jesti. Nisem vedela, da sem šla s tem dlje kot drugi.«



Danes jih šteje 29 in šele sedaj ve, s kako resno motnjo hranjenja se je spopadala. »Žalosti me, da se dekleta še vedno ujamejo v to past.« Morda obžaluje, da je v puberteti škodovala svojemu telesu, nikoli pa ji ni bilo žal odločitve, ki jo je sprejela pred dobrim desetletjem – da si po 18. letu da kirurško povečati prsi. Zelence, ki sta jih prinesli seriji Royal family in Family Matters, je načrtno dajala na kupček za izpolnitev rojstnodnevne želje. »Tedaj sem radostno tekala po šolskih hodnikih in vsem razlagala, da bom imela lepotno operacijo. Vsem, tudi učiteljem!« Želja po bujnejšem oprsju ni bila povezana s spolnostjo, temveč si je želela zgolj povečati samozavest. »Ni šlo za seks. Do tedaj sploh še nisem pustila nobenemu fantu, da bi mi slekel majčko in modrček. Za to niti nisem imela mnogo priložnosti. Če bi jo že imela in bi slekla modrček, bi ven padli robčki. Vedno sem si jih namreč tlačila vanj.«



Naj zveni še tako neverjetno, toda le za eno številko večji nedrček lahko spremeni vse. To je na lastni koži občutila zvezdnica serije Glee, ko se je po lepotnem posegu vrnila v šolske klopi. »Prej me fantje skoraj niso opazili, nato pa so skoraj padali drug čez drugega in se borili, kdo mi lahko odpre vrata,« pripoveduje Riverova. »Vsak ima svoje mnenje o tovrstnih posegih. A čeprav je od mojega preteklo že več kot deset let, me pogled na moje prsi še vedno razveseli. Vsakokrat, ko se pogledam v zrcalo. To morda ni bilo poceni, a je verjetno najboljša naložba mojega življenja.«