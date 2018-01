Čas nesmrtnosti se približuje

Ta teden so v Las Vegas Convention Center postavili prav zanimivo razstavo. Na prvi pogled gre za umetniško instalacijo divjega futurista, v resnici pa so zmedeni mimoidoči priča reklamni akciji težko pričakovane televizijske serije Altered Carbon – Spremenjeni ogljik. Del reklamne akcije sta dve človeški postavi v zastekljenem prostoru. Uslužbenci v belih oblačilih pojasnijo, da se bo lahko v prihodnosti človekova zavest prenesla v umetno človeško telo, nato pa radovedneže popeljejo v posebno sobo, kjer je človeško telo v plastični vreči, ki diha in se prehranjuje, kot bi bilo v maternici. Nekateri mimoidoči so nad akcijo produkcijske hiše Netflix več kot navdušeni, medtem ko je za druge preveč odbijajoča. Na koncu so obiskovalcem še predvajali napovednik prihajajoče serije in jih obdarili z manjšimi reklamnimi darilci.

Ko se telo obrabi, ga preprosto zamenjamo za novo in postanemo nesmrtni.



Kakor koli, gre za zelo kreativno reklamno akcijo, ki je spravila na trnje ljubitelje znanstvene fantastike, še posebno cyberpunka. Zgodba se odvija v prihodnosti, kjer lahko ljudje svojo zavest selijo iz telesa v telo. Za razrešitev odmevnega umora obudijo k življenju upornika, ki naj bi zapleten primer rešil. Na novo pridobljena nesmrtnost seveda ni pogodu vsem, v prihodnosti so številni protestniki in nepokorneži, ki označujejo tovrstne prenose zavesti za nemoralne in nečloveške. »To so telesa brez zavesti,« je mimoidočim pojasnil eden izmed uslužbencev Netflixa.

500 let v prihodnosti bo človeštvo preseglo telesne omejitve.

»V telo bomo namestili vašo zavest, podobno kot snemamo stvari na trdi disk računalnika. To počnejo uporabniki pametnih telefonov ves čas.« Nova telesa so narejena iz bioloških materialov, zato so še vedno občutljiva za bolezni in jih lahko ranimo. A ko se obrabijo, jih zamenjamo za nove in postanemo nesmrtni. Altered Carbon je cyberpunk uspešnica iz leta 2002, ki jo je napisal angleški avtor znanstvene fantastike in fantazije Richard K. Morgan.