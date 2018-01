Čarovnice se vračajo na male zaslone

Priljubljena televizijska nadaljevanka Čarovnice (Charmed) je bila ena najbolj gledanih televizijskih serij. Gledalce je navduševala s tremi mičnimi mladenkami, ki so bile v resnici dobre čarovnice. Nadnaravne moči so uporabljale za dobro in včasih za to, da so si pomagale pri premagovanju ovir odraslosti. Svojčas je veljala za eno redkih nadaljevank s feminističnim podtonom. Prav zaradi tega so se v četrtek ljubitelji Čarovnic več kot razveselili, ko je produkcijska hiša CW razkrila, da bodo po 12 letih premora serijo ponovno začeli snemati.

Prihajajoča serija se bo odvijala v današnjem času.

Spomnimo se, da so se v prvotni nadaljevanki v glavnih vlogah poskusile številne uveljavljene in uspešne igralke: Rose McGowan, Alyssa Milano, Holly Marie Combs, prve tri sezone je nastopala tudi Shannen Doherty, ki jo najbolj poznamo po vlogi Brende iz priljubljene televizijske nadaljevanke Beverlly Hils 90210. "Šlo bo za komičen, zabaven, feministični zagon originalne serije, ki se osredotoča na tri sestre v univerzitetnem mestu, ki odkrijejo, da so čarovnice," so povedali producenti. "Med bitkami z demoni in rušenjem patriarhata se bodo tudi trudile vzdrževati družinske vezi. Čarovnica je vedno na delu."

3 sestre so najboljša ekipa.

Prvotna serija je bila na programu med letoma 1998 in 2006. Prihajajoča serija se bo odvijala v današnjem času. Spomnimo se, da je že obstajal poskus snemanja filma Čarovnice, ki naj bi se dogajal v sedemdesetih letih in je neslavno pogorel. Glede na to, da bo serija postavljena v sedanjost, je zelo verjetno, da se bodo stare igralke vračale v serijo s stalnimi ali začasnimi vlogami.