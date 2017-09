Brosnan bo s petjem tokrat omrežil svet

Kot igralec se je izkazal. Ne nazadnje si je Pierce Brosnan s filmom Matador prislužil nominacijo za prestižni zlati globus. A kot o njegovih igralskih spretnostih ne moremo dvomiti, so mnogi, ko je ob Meryl Streep in Amandi Seyfried prepeval v muzikalu Mamma Mia!, podvomili o njegovem pevskem talentu. Tudi kritiška srenja, saj si je zaradi žgolenja uspešnic švedske skupine Abba pripel nič kaj laskavo zlato malino. Česar pa v nadaljevanju muzikala, ki ga na začetku septembra začnejo snemati na Visu, ne bo ponovil. »Mislim, da je svet pripravljen na Mamma Mia 2 in da znova zapojem!« je dejal hollywoodski zvezdnik, ki pa vloge nikakor ni vzel z levo roko, ampak je garaško pilil svoj glas. V pevski različici bootcampa, vojaškega načina vadbe.

Resnično pojem!

Če so ga pred devetimi leti nekateri želeli izžvižgati zaradi malce raskavega glasu, ki ga ni in ni ponesel v višave, je Brosnan odločen, da bo tokrat svet pustil odprtih ust. Od navdušenja. »Za svoj drugi naskok na muzikal je ogromno vadil z učiteljem petja. Prejšnjikrat je vadil z Amando Seyfried, imela sta skupne učne ure in skupnega učitelja, kar pa zanj očitno ni bilo dovolj. Tokrat je v petje vložil maksimalno. Čeprav si kritik ni pretirano gnal k srcu, si skrivaj tokrat želi navdušiti,« je povedal vir.

2008.je prepeval in in bil izžvižgan.



Vadil je z učiteljem petja, ki mu ni gledal skozi prste, priganjal ga do njegovih meja in verjetno prek. Poleg tega je v predpripravah odšel tudi v snemalni studio, kjer mu je smernice dajal kar Benny Andersson, eden od štiričlanske skupine Abba. Predvsem naj bi mu pomagal, kako naj zadene izmuzljive višje tone. »Nisem si mislil, da se bo to še kdaj zgodilo. A spet sem tu, z briljantnim in prijaznim Bennyjem. Skupaj v snemalnem studiu. Čarovnija!« je z navdušenjem tvitnil Brosnan, ki obljublja vsem, predvsem pa oboževalcem Abbe, da bo dal vse od sebe. »Pojem. Resnično pojem! Svet je pripravljen na to,« je dejal. In dodal, da tako rad poje, da mu je skoraj vseeno, kaj bodo drugi porekli na njegovo petje, saj ga ne nazadnje niso najeli kot pevca. A da vendar poje iz srca.

Svet je pripravljen, da me spet sliši peti!



Katere Abbine pesmi bodo vodile zgodbo filma, še ni znano. Sta pa pesmi in glasbo, kot že v prvem delu, vnovič priskrbela in zaranžirala Andersson in Björn Ulvaeus, moški del švedske glasbene četverice, ki sta sedla tudi na producentski stolček. Skrivnost še ostaja, ali se bodo legendarni Švedi kot v prvem delu tudi tokrat pojavili na velikem platnu.