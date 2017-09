Britney v enem letu zapravila 9 milijonov

Britney Spears nihče ne more očitati, da se ne zna razvajati. Ko beseda nanese na njeno ugodje, udobje in videz, nič ni preveč dobro in nobena cena preveč zasoljena. Lani ji je uspelo račun odebeliti za zajetnih 16 milijonov dolarjev (13,35 milijona evrov), a ji jih je ob vstopu v novo leto ostalo le še pet. Večina od zapravljenih 11 milijonov (9,18 milijona evrov) je šla prav za njeno razvajanje.

Za kužke 25.000 evrov

Že devet let, vse od njenega precej javnega živčnega zloma 2008., je vse pevkine poklicne in zasebne odločitve ter upravljanje njenega premoženja v svoje roke prevzel lepotičkin oče Jamie s skupino odvetnikov. A ji pri zapravljanju vseeno pušča precej proste roke, saj je v enem letu le v kozmetičnih salonih pustila 122 tisočakov (dobrih sto tisoč evrov). Predvsem za masaže, manikiro in drugo telesno nego, v kar pa niso bili všteti obiski frizerja, saj je pri njih in za vselej skrbno naličen obraz potrošila še 25.000 dolarjev. A so negovani koža, lasje in nohti le pika na i, celotno podobo morajo zaokrožiti tudi skrbno izbrana oblačila. S predvidevanjem, da ima že tako polne garderobne omare, verjetno ne bi usekali mimo, pa vendar je zbirko dopolnila z novimi kosi, vrednimi skoraj 70.000 zelencev (dobrih 58.000 evrov).

In ker že sebe ureja do popolnosti, morajo biti tudi vsi okoli nje kot iz škatlice. Tudi njeni psički, s katerimi ravna kot z otroki, za katere nič ni preveč dobro. Deležni so vse skrbi in nege kot ona, za kar je v minulem letu porabila 30 tisočakov (dobrih 25.000 evrov). Torej več, kot marsikdo zasluži v celem letu, pa vendar je to še vedno sedem tisočakov manj, kot je za kosmatinčke porabila leto prej.