Britney Spears  na Havajih skoraj utonila

Neskončne peščene plaže, ki jih poljubljajo nežni valovi turkiznega morja. Koralni grebeni, med katerimi poplesavajo ribice, tako barvite, kot bi jih pobarvala mavrica. In romantičen tropski gozd, v katerem dehtijo cvetovi eksotičnih rož, v daljavi se dvigajo vršaci vulkanskih kraterjev. To je kulisa, ki si jo je za svoj poletni oddih izbrala Britney Spears in kot mnogo drugih zvezdnikov poletela na sanjske Havaje. A raj na zemlji bi se kmalu spremenil v prizorišče tragedije. Valovi toplega morja bi jo namreč lahko potegnili na morsko dno. »Skoraj bi se utopila! Mojih varnostnikov pa ni bilo od nikoder!« se je pridušala zvezdnica po grozljivi izkušnji.



Morje je nujno spoštovati. Naj vas ne zavede njegova trenutna spokojnost in kot z ravnilom zarisana gladina. Vse se namreč lahko spremeni v trenutku, saj močnih vodnih tokov s prostim očesom ne zaznamo. Zvezdnica tega očitno ni upoštevala. Ali pa je preprosto stavila na pripravljenost svojega osebja, da jo bo motrilo vsako sekundo in ji priskočilo na pomoč takoj, ko bo treba. Zato je brezskrbno zabredla v prijetno vodo. »Kako prijetno in osvežujoče!« je zadovoljno zavzdihnila in naredila nekaj zamahov. »Zaplavala sem malce ven, zdelo se mi je, kot da sem v bazenu z valovi. A žal nisem pomislila, da lahko valovi, ko se vračaš k obali, postanejo močnejši in večji. Zagrabili so me in potegnili pod vodo,« se spominja bližnjega srečanja z mokro smrtjo, ko se je – tako se ji je zdelo – kakšnih pet minut borila s skoraj dvometrskimi velikani. »Vedno znova in znova so me vlekli vase. Skoraj sem se utopila! Le kje so bili tedaj moji varnostniki?! Prepričana sem bila, da bodo pustili, da umrem!« Zaradi česar jim jih je, ko je vendar izplavala na kopno, poštno napela.

V dobrodelne namene se bo slekla



Prehodila je dolgo pot, a vendar nikdar ni pozabila svojih korenin. Potem ko se je njena stanovska kolegica Taylor Swift odločila žrtvam poplav, ki so prizadele ameriško zvezno državo Louisiano, priskočiti na pomoč z milijonom ameriških dolarjev, se je njihova stiska močno dotaknila tudi Spearsove, ki se je v tej hudi uri spomnila na mesto Kentwood, kjer je odraščala in obiskovala svoje prve ure plesa. »Roke sem si podala z ameriškim Rdečim križem in organizacijo CrowdRise, da zberemo sredstva za žrtve poplav v moji domači deželi Louisiani,« je tvitnila in razložila, da se bo vsakdo, ki bo doniral desetaka ali več, potegoval za katero izmed kreacij, ki jih bo nosila na prihajajoči prireditvi podeljevanja nagrad MTV. »Ali pa bo zadel pot v New York na moj koncert in se z menoj tudi osebno srečal.«