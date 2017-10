Britanski plemiči v primežu drog

PRINC William je ta teden obiskal ozdravljene odvisnike in se z njimi pogovarjal o nevarnosti uživanja prepovedanih substanc, med drugim jih je vprašal, ali menijo, da bi bilo bolje, če bi droge legalizirali. Sam se ne želi postavljati na nobeno stran, kot so hiteli pojasnjevati predstavniki kraljeve družine, hotel je le slišati njihovo mnenje. A vprašanje je razburilo nemalo Britancev, saj so prepovedane droge na Otoku velika težava, vse več je odvisnikov, pojavljajo se vedno nove snovi, tudi izjemno nevarne, zato se zdi ljudem neverjetno in celo ignorantsko, da vojvoda Cambriški o tem pač nima mnenja. Že leta sicer podpira organizacije, ki pomagajo odvisnikom, a William ima v svoji bližini nekaj ljudi, ki so že imeli bližnje srečanje s prepovedanimi substancami. Morda tudi zato noče javno nasprotovati drogam in obsojati uporabnikov, ugibajo mnogi, ki jim to ni niti malo po godu.

Princ Harry je začel marihuano in alkohol zlorabljati kot 17-letnik, a se je po posredovanju očeta rešil odvisnosti.

Prekletstvo odvisnosti se je zarezalo globoko v kraljevo družino, a seveda je med njimi in tistimi, s katerimi se je zdaj srečal William, velika razlika: bogastvo in privilegiran položaj prvim omogoča, da se iz primeža izvijejo, manj premožnim pa to pogosto ni omogočeno. S prepovedanimi snovmi se je v preteklosti srečal Williamov brat princ Harry. Kot 17-letnik je javno kadil marihuano, zlorabljal je tudi alkohol. Kdo ga je potegnil v svet omame, uradno ni znano, a takrat se je mladenič družil s starejšimi fanti, ki so že na veliko kadili in popivali in tako najverjetneje vplivali na mladoletnega princa. Njegovega destruktivnega vedenja je imel kmalu dovolj tudi princ Charles in ga je poslal na kliniko za odvajanje.



Tam je bil tudi Charlesov krščenec Nicholas Knatchbull, ki se je sicer veliko družil s Harryjem. Z drogami naj bi eksperimentiral že v šoli, ko jo je končal, pa mu je vse skupaj ušlo izpod nadzora, posegel naj bi tudi po trših, kokainu, ketaminih in ekstaziju. Kokain je užival še eden od Charlesovih krščencev, zdaj tudi njegov pastorek, Tom Parker Bowles. Razkrinkali so ga leta 1999, ko ga je hotel prodati novinarju pod krinko. Tom se je tedaj javno opravičil in pokesal ter se drogam odrekel. Leto pozneje so nezavestnega na tleh nekega londonskega kluba fotografirali 22-letnega lorda Fredericka Windsorja, sina kraljičinega bratranca. Priznal je, da je tiste noči užival kokain, potem pa na materino zahtevo odšel na kliniko. Frederickov bratranec lord Nicholas Windsor je prav tako eksperimentiral z drogami; pri 18 je bil celo v priporu, saj so možje postave pri njem našli nekaj marihuane. Tudi on se je uspešno rešil odvisnosti, a ta je prisotna tudi v družini Williamove žene Kate. Njenega strica Garyja Goldsmitha so pred osmimi leti na Ibizi zasačili med snifanjem kokaina. Najbolj tragična je zgodba Tare Palmer-Tomkinson, ki je letos, stara 45 let, umrla zaradi razjede na želodcu, dolga leta pa se je borila z odvisnostjo. Njen oče je bil Charlesov dobri prijatelj in tudi Tara in William sta si bila dolgo blizu, dokler ni dekle zabredlo. »Ne morem posnifati le ene črtice kokaina ali spiti samo požirka šampanjca. Ko se česar koli dotaknem, grem na vse ali nič,« je nekoč dejala Tara. In to jo je stalo življenje.