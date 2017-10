Britanska kraljica brez potnega lista

Na pot v Avstralijo in na Novo Zelandijo sta William in Kate vzela Georgea. FOTO: Guliver/Getty Images

Potovanje je lahko sila naporno: čakanje v vrsti, varnostni pregledi, težave s prtljago, zamude, utrujenost zaradi različnih časovnih pasov... Se s tem soočajo tudi kraljevi? Pa poglejmo, kako potujejo.

Člani britanske kraljeve družine so leta 2012 za potovanja zapravili sedem milijonov dolarjev (5,8 milijona evrov), letos so porabili že 5,8 milijona dolarjev (4,8 milijona evrov), pogosto s komercialnimi poleti. Vojvodinja Kate je lani iz Rotterdama v London letela z družbo British Airways, sedela je na sedežu 1A, njen mož William je leto prej v Glasgow poletel kar z nizkocenovnim Ryanairom. Maja 2014 je z bratom Harryjem iz Memphisa v Dallas odletel z družbo American Airlines, sedela sta v ekonomskem razredu. In če boste morda na katerem od naslednjih poletov srečali mladega kraljevega, nikakor ne boste srečali kraljice Elizabete II., monarhinja namreč ne potuje s komercialnimi poleti. Če je le mogoče, kraljevi letijo z British Airways, saj radi podpirajo britansko gospodarstvo. In čeprav ne potujejo vedno zasebno, jih vselej spremljajo varnostniki. Imajo namreč posebno izurjeno ekipo, toda njihovo spremstvo ni tako številno, kot si mislite: leta 2011, ob obisku Los Angelesa, je Williama in Kate spremljalo le sedem ljudi, leta 2016 ob obisku Kanade pa 12.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«