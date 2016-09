Brigitte Bardot rešila 300 ovc pred zakolom

Muslimani po vsem svetu te dni praznujejo hadž, enega od svojih največjih praznikov, ki ga okronajo z romanjem v Meko. Del praznovanja je starodaven, zelo krvav običaj obrednega zakola ovac, tako imenovani aid el-kebir ali tabaski. Nihče ne ve, koliko je vsako leto žrtev tega obreda, že dolgo pa se proti njemu bori največja zaščitnica živali na svetu, 81-letna francoska igralka Brigitte Bardot. Letos ji je s pomočjo svojega sklada Fondation Brigitte Bardot – FBB uspelo rešiti vsaj 300 od okoli 120.000 ovac, kolikor jih zakoljejo v Franciji. V povezavi s policijo na območju Marseilla so njeni aktivisti po terenu iskali posameznike, ki so hoteli tako krvavo in protizakonito obhajati verski praznik. Policija je sprožila postopke proti njim, Bardotova pa je zagotovila prostor za rešene živali. »Obredno žrtvovanje živali je zame najhujša nočna mora, te dni žalujem in zelo trpim,« je povedala.

Zaščitnica živali kar ne more prenesti misli na tisoče in tisoče drugih ovac, ki jim »z navadnimi noži prerežejo vrat, jih pred tem ne omamijo in nato na lesenih paletah izdihnejo. To je povsem nečloveško, tako ubiti ovco, nedolžno bitje,« je prepričana. Bardotova tudi ne razume, kako je lahko praznovanje povezano z ubijanjem. Nekdanji francoski seks simbol pa ne slovi zgolj po neutrudnem boju za pravice živali, občasno razburja tudi s provokativnimi izjavami o družbenih pojavih, kot so migracije in vpliv islama v Evropi. Zaradi nestrpnosti in podpihovanja etničnega sovraštva je bila že večkrat obsojena na sodišču.