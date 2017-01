Brezposelni princ William

Britanski princ William bo pustil službo pilota reševalnega helikopterja, da bo imel več časa za kraljeve obveznosti, ki ga kot prestolonaslednika čakajo v Londonu.



Pri East Anglian Air Ambulance, ki ima bazo blizu prinčevega doma, razkošnega prenovljenega posestva Anmer Hall v Norfolku, je začel delati julija 2015, zdaj pa je sporočil, da se s poletjem umika, in v izjavi za javnost pohvalil kolege, »talentirane ljudi, ki vsak dan rešujejo življenja. Hvala za vaše prijateljstvo in vso podporo, hvala, da sem bil del tako profesionalne ekipe.«



V Kensingtonski palači so v njegovem imenu še zapisali, da je vojvoda Cambriški počaščen, da je lahko delal in letel s tako požrtvovalno ekipo in bil del tako plemenite organizacije. »Izkušenj, ki sem jih pridobil v tej službi, ne bom nikoli pozabil in bodo še desetletja bogatile moje nadaljnje delo,« so zapisali.



Že nekaj časa se je šušljalo, zdaj pa je uradno, da se je princ William skupaj z ženo Kate odločil, da bosta odslej pogosteje sodelovala v uradnih kraljevih obveznostih in se še bolj aktivno posvečala sodelovanju z dobrodelnimi organizacijami, kar pomeni, da bosta morala več časa preživeti v britanski prestolnici, drugi razlog za takšno odločitev pa je družina, saj se bosta tam šolala princ George in princesa Charlotte – spomnimo, prvi gre že jeseni v šolo!