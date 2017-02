Brez nagic zdržal samo eno leto

SAN FRANCISCO – Leto dni po revolucionarni odločitvi, da na svojih straneh ne bodo več objavljali golih žensk, je revija Playboy sporočila, da se golota vrača. Odločitev je sporočil novi kreativni direktor Cooper Hefner, 25-letni sin ustanovitelja revije Hugha Hefnerja.



Odločitev umakniti goloto je bila napačna, je dejal Cooper Hefner: »Danes smo spet postali tisto, kar smo.« Ameriška revija je tako promovirala marčno-aprilsko številko, katere naslovnico krasi marčna playmate, torej dekle meseca, z naslovom Golota je normalna. Prenekateri so pozdravil odločitev, drugi so prepričani, da je 63 let stari reviji padla branost. »Prvi med vsemi priznam, da je bila golota, kot jo je prikazovala revija, zastarela. A to, da smo jo popolnoma umaknili, je bila napaka,« pravi 25-letni Hefner, ki je lani nasprotoval tej odločitvi. In še: »Golota nikoli ni bila problem, saj golota pač ni problem. Playboy bo vedno z življenjskim slogom povezana blagovna znamka, osredotočena na moška zanimanja, toda ker se s spolom povezane vloge spreminjajo, se bomo tudi mi.« Profesor novinarstva z univerze v Misisipiju Samir Husni meni, da je revija z odločitvijo, da ne bo več objavljala golih fotografij, več bralcev izgubila kot pritegnila. Zdaj so jo vrnili na svoje strani, a bodo morali poiskati način, kako pritegniti mlade bralce, pravi Husni. Ta izziv bo večinoma padel na ramena 25-letnega Cooperja, ki je poleti lani na položaju kreativnega direktorja zamenjal 90-letnega očeta. Playboy, ki ga je Hugh Hefner ustanovil leta 1953, je fotografije golih žensk prenehal objavljati marca lani. Tistikrat so sporočili, da je zaradi interneta golota ostala zastarela, pornografske revije pa se komercialno ne morejo več obdržati pri življenju. Revija je bila na vrhuncu v 70. letih prejšnjega stoletja, ko je bila naklada kar 5,6 milijona, lani pa le še 700.000. Kljub temu njen logotip, glava zajčka z metuljčkom pod vratom, spada med najprepoznavnejše na svetu.