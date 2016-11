Brenda bo dobila nove prsi

Vsi imamo boljše in manj dobre dni, čeprav pogosto ne znamo s prstom pokazati, kaj nas muči. Toda Shannon Doherty natanko ve, kaj je tisto, kar jo občasno spravi na tla, da ima občutek, da se nikoli več ne bo pobrala. Kljub pogumnemu boju z rakom na dojkah, ki traja že od februarja 2015, se ji na trenutke namreč zazdi, da se spopada z mlini na veter.



Napad panike



»Včasih imam občutek, da mi ne bo uspelo. A včasih je pač nemogoče plesati, jesti ali celo razmišljati o naslednjem dnevu,« je priznala zvezdnica, a nato pridala, da je upanje možno in da vse, kot tudi trenutki obupa, mine. Kot zdaj, ko po mučni kemoterapiji ter kirurški odstranitvi dojk čaka, da ji lepotni kirurg povrne prsi.



S svojo borbenostjo je navdih. Ne le drugim rakavim bolnicam, ampak tudi nekdanjim soigralcem iz priljubljene serije Beverly Hills, tako Luku Perryju kot Jennie Garth, ki jo je opisala kot »eno od najmočnejših žensk, kar sem jih imela čast spoznati«. A najsi se z boleznijo sooča še s tolikšnim pogumom, so se tudi njej od strahu že zatresla kolena in so se ji po licih ulile solze. »V predpripravah na obsevanje sem morala opraviti računalniško tomografijo. A ko sem se ulegla na posteljo za CT, me je zvilo od groze. Doživela sem napad panike v najmočnejši obliki, čeprav ne vem, čemu. Čez sem namreč dala že marsikaj hujšega. A morda mi je bilo le dovolj tega, da me nenehno slikajo in zbadajo. Malo sem se zjokala, se smilila sama sebi, nato pa se opomnila, zakaj to počnem in da sem srečnejša od marsikoga drugega,« je priznala igralka, ki se je v želji po življenju že sama obrila na balin, doživljala slabosti ob kemoterapiji, pred dvema mesecema pa se je poslovila tudi od svojih prsi. »Seveda ju imam rada, ne nazadnje sta moji, del mene. A raje sem brez njiju, če to pomeni, da ostanem živa in se lahko postaram s svojim možem,« je povedala letošnjo pomlad, ko se ji je mastektomija zdela še precej oddaljena, če sploh nujno potrebna.



Te dni je dobila novega najboljšega prijatelja. Lepotnega kirurga dr. Jaya Orringerja. Skupaj sta že naredila prve korake k njenim novim dojkam. »Ker bom kmalu začela obsevanje, mi mora tja, ker bodo prsi, vstaviti posebne napihljive vsadke, ki bodo razširili kožo in mišičje tam, kjer po koncu postopka dobim stalne prsne vsadke. Obsevanje mi bo namreč skrčilo kožo in mišice.«