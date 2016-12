Brando v Zadnjem tangu zares posilil soigralko

Ko je leta 1972 na velika platna prišel film Zadnji tango v Parizu, stvaritev režiserja Bernarda Bertoluccija, so nazorni prizori seksa in spolnega nasilja pretresli svetovno javnost in še dolgo dvigovali oblake prahu. Še do danes se niso polegli, saj prizor posilstva, ko Marlon Brando z uporabo masla kot lubrikanta posili Mario Schneider, velja za enega najbolj spornih v filmski zgodovini. Več kot upravičeno in verjetno na meji legalnega, saj je zdaj privrelo na plan, da prizor sploh ni bil zaigran. Ni ga bilo v scenariju, zanj pa je takrat komaj 19-letna Schneiderjeva izvedela šele, ko so se filmske kamere že vrtele. »Nisem hotel, da Maria zaigra ponižanje in bes. Hotel sem, da ju občuti,« je sebi v bran povedal režiser, na katerega se zdaj usul plaz kritik in ogorčenja.



Sanjal je o tem, da na ulici zagleda čudovito neznanko, z njo seksa, ne da bi kdaj izvedel, kdo je. To je bila ena od Bertoluccijevih spolnih fantazij, iz katere se je rodila zamisel za film, v katerem se mlada Parižanka zaplete v anonimno razmerje s precej starejšim ovdovelim Američanom, drug drugemu pa ne izdata niti svojega imena. Čeprav je glavno junakinjo igrala tedaj še povsem neznana in rosno mlada Schneiderjeva, je njena igra presunila kritiško srenjo. Kako tudi ne, ko pa – vsaj delčka – sploh ni igrala, temveč je vso surovost res doživljala. »Na neki način sem bil do Marie grozen, saj ji nisem povedal, kaj jo čaka. Toda želel sem si njenega odziva kot dekleta, in ne igralke,« priznava Bertolucci, ki se je z Brandom zarotil proti mladenki v imenu umetnosti. »Tisti prizor z maslom kot lubrikantom – jutro pred snemanjem tega kadra sva z Marlonom zajtrkovala. Pred nama sta bila bageta in maslo. V tistem sva se zgolj spogledala, izrekla nisva niti besede, a sva vedela, kaj želiva.«

