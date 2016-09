Brad Pitt kupuje nepremičnino na Hrvaškem

Brad Pitt (52) se je v zadnjih dneh mudil v Šibeniku na Hrvaškem. Tam se je, kot čisto navaden zemljan, mirno sprehajal po mestu. Ko so ga meščani prepoznali, seveda ni šlo brez prošenj za fotografiranje, na katere se je zvezdnik z veseljem odzval. Med drugim se je fotografiral z osebjem luksuznega hotela D-Resort, v katerem je stanoval. Med bivanjem na Hrvaškem si je privoščil tudi večerjo v restavraciji na Kornatih v družbi svojega gostitelja, švicarskega poslovneža hrvaškega rodu Želimirja Belamarića. Kot je razkril lastnik restavracije, je zvezdnik naročil ribji meni – karpačo in solata z jastogom, tun, mešane školjke, testenine z ikrami morskega ježka in brodet iz kirnje po kornatsko.



Poslovni obisk



Pitt pa se na Hrvaškem ni oglasil zgolj iz družabnih nagibov. Igralec si že nekaj let ogleduje nepremičnine v hrvaškem primorju, zdaj pa naj bi odločitev za nakup končno dozorela. Kje točno naj bi zvezdnik našel svoj mali jadranski raj, ni znano, glede na lokacijo njegovega bivanja, je to najverjetneje nekje v Dalmaciji. Glede na to, da je Pittu med obiskom Hrvaške delal družbo tudi arhitekt Nikola Bašić, do trenutka, ko bo zvezdnik tako kot številni Slovenci poleti redno romal v lepo hrvaško primorje, ni več daleč.

