Brad Pitt brez Angeline, stiska se k Hrvatici

Eden najbolj priljubljenih hollywoodskih igralcev Brad Pitt dopustuje na hrvaški obali. V četrtek zvečer se je s prijatelji sprehajal po starem mestnem jedru Šibenika. Po sprehodu so se vrnili na jahto in odpluli proti marini v Mandalini. S Pittom ni bilo videti njegove žene Angeline Jolie niti njunih šestih otrok, poročajo hrvaški mediji.

Pitt je nenapovedano prispel na hrvaško obalo, kar je povzročilo prijetno presenečenje med mimoidočimi v Šibeniku. Ameriški igralec se ni oziral na fotoreporterje, ki so hiteli beležiti njegov sprehod. Hollywoodskega zvezdnika so zasledovale tudi oboževalke, ki so posnele nekaj njegovih fotografij, a jim njegovega avtograma ni uspelo dobiti, poroča Večernji list.

Sicer pa se je na facebook strani luksuznega letovišča D-Resort Šibenik že pojavila fotografija, na kateri slavni igralec pozira z osebjem. »Srečni smo, da lahko gostimo enega najbolj priljubljenih igralcev na svetu,« so zapisali.

Kje se nahaja njegova družina, še ni znano.