Brad Pitt in Angelina Jolie pred novim skupnim začetkom

Izrekla in storila sta si marsikaj grdega. Odkar je jeseni lani odjeknila vest o ločitvi hollywoodskega zlatega para Angeline Jolie in Brada Pitta, so medije polnile zgodbe o Bradovem čezmernem popivanju in vdajanju marihuani ter nezmožnosti nadzorovanja jeze, s čimer naj bi ustvaril za otroke nezdravo okolje. Zato je Angelina zahtevala polno skrbništvo, vmešala pa se je celo socialna služba, ki ji je lepotec nenapovedano dajal vzorce urina.

»Njun odnos je razjedal strup. Nihče iz kroga njunih prijateljev in družine ni verjel, da si po vsem še lahko opomore,« je dejal Ian Halperin, biograf zvezdniškega para, ki pa zdaj verjame, da bosta vendar dočakala srečni konec.

Ločena, vendar skupaj

Pred desetimi meseci sta od zakona dvignila roke, odtlej nista stala v istem prostoru. Vse sta urejala prek odvetnikov, dokler se nista po nasvetu njunega ločitvenega posrednika – menda že pred sedmimi tedni – naposled srečala. Da bi razčistila in razpihala oblake sovraštva in medsebojnega obtoževanja.

»Brad je naredil prvi korak, nato pa sta si padla v objem. Ogromno je bilo solz, ničesar nista pometla pod preprogo. Tam in tedaj sta se odločila, da začneta na novo,« razkriva Halperin.

»Spoznala sta, da sta bolj srečna skupaj kot narazen. Morala sta le razpihati vse, kar ju je težilo. Angelina se je celo pošalila, da sta kot Elizabeth Taylor in Richard Burton sodobnega časa, da ne moreta živeti skupaj, a hkrati ne moreta biti narazen.« A čeprav naj bi naredila prve korake k spravi, se oba zavedata, da je pred njima še dolga pot, na kateri ne bosta hodila sama, temveč s strokovno pomočjo. V želji po skupni prihodnosti naj bi namreč odšla na rehabilitacijo za pare in intenzivno duhovno terapijo, s katero bosta premostila razlike, ki so ju razdružile. Brad naj bi že obljubil, da bo nehal piti, Angie mu je obljubila, da njen brat James Haven ne bo več zraven vsako sekundo njihovih življenj, oba pa bosta malce izpregla in več časa posvetila družini.

Po poroki je šlo vse narobe in navzdol.

Morda jima je bila naklonjena druga priložnost in morda bosta doživela svoj pravljični konec. To pa ne pomeni, da bosta ustavila ločitveno kolesje. »Ločitev ni najhuje, kar se jima lahko primeri. Je le list papirja. Prepričana sta, da bosta, ko bo dokončna, naposled lahko obrnila nov list in začela novo poglavje njunih življenj,« pravi Halperin in pojasnjuje, da je šlo prav od njunega poročnega dne vse navzdol.

»Angie je prepričana, da je bila poroka začetek konca. Po njej je šlo vse narobe. Njun odnos se je spremenil, postal že malce dolgočasen. Brad je začel več piti, njuna urnika sta bila polna delovnih obvez in z družino sta nenehno potovala. Napetosti pa so se le kopičile.« Če jima je dolgih devet let, ko sta še živela na koruzi, vselej uspevalo zgladiti nesoglasja s skokom med rjuhe, jima je status poročenega para vzel tudi to.

»Spolna privlačnost med njima nikdar ni jenjala. Tudi ko sta se prepirala, da je bobnelo in so padale strele, sta prepire vedno končala s poljubom. Pred poroko sta bila srečna, poročila pa sta se le, ker so ju prosili otroci. Zdaj vesta, da je bila to njuna napaka,« je še dodal vir.

Ne mara biti samska

Od razhoda sta v javnosti le redko kazala svoja čustva. Šele maja je zvezdnik priznal svojo bolečino, češ da je ločitev občutil skoraj kot smrt in da mu je najgloblje rane v srce rezala že grobna tišina nenadoma povsem prazne hiše. Da bi pobegnil pred samoto, je prvih par tednov živel kar pri prijatelju na tleh.

7 tednov je minilo, odkar sta se spet srečala.

Podobno je Angelina zdaj priznala, da sovraži samski status. »Morda je videti, kot da imam vse niti v rokah, a v resnici se poskušam le prebiti iz dneva v dan. Ne uživam v samskem stanu. Ni nekaj, kar sem si želela. V njem ni nič lepega. Samo težko mi je,« je razgalila svoje srce in dejala, da se vseeno trudi smejati, kolikor pač lahko, predvsem zaradi otrok.