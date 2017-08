Brad jo je najel, plačal pa ni

Bila je ljubezen na prvi polet. Ko sta tedaj še srečno zaljubljena Brad Pitt in Angelina Jolie pred devetimi leti v helikopterju preletavala čarobno francosko pokrajino Provanso, jima je pogled obstal na čudovitem dvorcu Chateau Miraval iz 17. stoletja, obdanem s hrasti in borovci, ob katerem se je na 30 hektarih bohotil vinograd. A četudi sta ga sprva le najela, sta lastnika kmalu prepričala o prodaji. Za vrtoglavih 45 milijonov evrov. Nato pa vanj še precej vložila, da sta ga spremenila in dopolnila po lastnem okusu in potrebah, vključno z zasebno telovadnico, spajem in, seveda, prostorno vinsko kletjo.

A nekaj vendar ni bilo popolno. Naravno svetlobo, ki pronica skozi okna, bi lahko bolje izkoristila. In edina, ki bi bila temu lahko resnično kos, je bila – vsaj po Bradovem mnenju – francoska arhitektka in notranja oblikovalka Odile Soudant, ki naj bi ji dal zvezdnik proste roke pri umetniškem ustvarjanju. A ji na koncu ni v celoti plačal in ni priznal njenega avtorskega dela. Zato ga je zvlekla na sodišče. In zmagala. Vsaj v finančnem pogledu.

Hollywoodski zvezdnik je velik ljubitelj ustvarjalnosti francoskega arhitekta Jeana Nouvela, ki pri svojih delih izpostavlja svetlobo in eksperimentira z njo. Tega si je igralec želel tudi za svojo francosko posest. »Iz dvorca je želel narediti nekaj izjemnega, bil je prepričan, da mora biti v središču vsega naravna svetloba,« je povedala Odile, nekdaj del Nouvelovega arhitekturnega biroja, a je pozneje ustanovila lastno arhitekturno podjetje. In se 2010. srečala z Bradom, ki ji je dal proste roke pri spreminjanju štirih stavb na posesti, vključno z osrednjim dvorcem. Pogodbe sicer nista podpisala, je pa njeno podjetje Pittu mesečno izdajalo račune in ob delu 17 ljudi – od arhitektov in oblikovalcev do strokovnjakov za svetlobo in zvok (celo optičnega inženirja, ki je preračunaval, pod katerim kotom padajo sončni žarki na dvorec, so najeli) – počasi spreminjalo igralčevo posest v skoraj svetlobno instalacijo.

A vendar po dveh letih in vložku 25 milijonov delo še ni bilo končano. Predvsem ker so izvajalci in podizvajalci ustavili delo, saj nenadoma niso bili več plačani. Zvezdnik je namreč nehal plačevati račune, ki mu jih je izstavljala Soudantova. Brez pojasnila, a še naprej ji je pošiljal elektronska pisma, češ da jo potrebuje in naj konča delo. A ker se ni odzval na pozive o poravnavi dolgov, je nehala delati. »Ne vem, kako stvari potekajo v Franciji, toda v Ameriki prijatelji ne napadajo prijateljev. Vselej sem bil občudovalec tvojega dela. Nehajva se napadati, končajva delo in bodiva nanj ponosna. Začetek je bil predober, da bi se končal tako klavrno in v slabem duhu,« ji je 10 dni pozneje pisal, sledilo pa je še eno pismo, češ naj ne izgublja časa na sodiščih. »Nadaljuj raje umetniško popotovanje in ne skrbi za preostalo.« A jo je skrbelo. Tako za denar, ki ga ni videla, kot za svoj sloves, zdaj omadeževan, ker ni končala projekta in poplačala podizvajalcev, zato se je obrnila na sodišče v Parizu. To ji je že aprila prikimalo in podjetju zvezdniškega para, imenovanem po dvorcu, odredilo, naj ji izplača 565.000 evrov dolga, ob tem pa še 60.000 evrov odškodnine zaradi omadeževanega ugleda. A noben denar njenemu slovesu ne more v celoti povrniti prejšnjega blišča, sodišče bi ji moralo priznati tudi avtorske pravice za vse storjeno. »Umetnica sem in to je moje delo. In ko mi hoče kdo ukrasti delo, si prilastiti zasluge, to neznosno boli,« je povedala, Bradov zastopnik Hogan Lovells pa je trdil, da je večina idej za svetlobne izboljšave zrasla na igralčevem zelniku. »Do arhitekture goji močno strast in natanko ve, kaj hoče«.



Družinski dvorec ostaja investicija Nekdanji zlati par Hollywooda, ki je zdaj sredi ločitvenega procesa, se je kljub nezavidljivi družinski situaciji, ki je s seboj potegnila delitev premoženja, odločil dvorec obdržati. V prvi vrsti kot dobro investicijo. Na posesti namreč že nekaj let pridelujeta oljčno olje in vino ter ju precej uspešno prodajata. Ko sta leta 2012 na trg poslala rose, je prva serija steklenic pošla v pičlih petih urah.