Brad bo dajal vzorce urina

Če se ne dogovorita, bo obveljala beseda sodišča. S tem ultimatom sta bila soočena odtujena zakonca Angelina Jolie in Brad Pitt, ki sta vse od dne, ko sta 19. septembra zagnala ločitveno kolesje, zatrjevala, da njuna prvotna skrb velja njunim šestim otrokom. In očitno nista govorila kar v tri dni, saj sta zdaj med zasebnimi pogovori in pogajanji dosegla začasni dogovor glede skrbništva, v katerem pa je kratko potegnil Pitt. Angelina je dosegla vse zahtevano, saj je za čas veljave začasnega dogovora, ki se izteče 20. tega meseca, edina skrbnica. Zvezdnik bo otroke lahko le obiskoval, a še to pod nadzorom socialnega delavca.

V verjetno eno najodmevnejših ločitev se je skoraj nemudoma vpletla socialna služba. Kapljica čez rob, zaradi katere se je Angelina odločila razbiti družinsko sliko, je bil incident na zasebnem letalu, ko naj bi se v spor med zakoncema vpletel njun posvojeni sin Maddox, ki je tedaj občutil očetov bes.

