Brad in Angelina spet skupaj? Bilo je polno solz, objemala sta se

Angelina Jolie (42) in Brad Pitt (53) sta se pred časom razšla. A kot kaže, si bosta dala še eno priložnost. Po intenzivnem spiritualnem svetovanju sta menda ponovno skupaj. To trdi njun biograf Ian Halperin. »Brad je napravil prvi korak, nato pa sta se objela. Bilo je polno solz. Nič ni ostalo neizrečeno. Vse svoje probleme sta poskusila rešiti v tej skromni hiši. Razprava je zaznamovala novo fazo v njunem odnosu.« Poleg tega sta se odločila še za svetovanje in rehabilitacijo. Angelina in Brad očitno podobna Richardu Burtonu in Elizabeth Taylor, ki sta prav tako imela razmerje polno vzponov in padcev (dvakrat sta se poročila in tudi dvakrat ločila).

Angelina je v nedavnem intervju za Vanity Fair priznala, da ji je lani vse šlo po zlu, ko je snemala film First They Killed My Father. V obdobju brez Brada je celo doživela bellovo parezo (gre za periferno ohromitev obraznega živca, op. p.).