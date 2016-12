Božično kosilo pri marincih na Havajih

Čeprav je božič tradicionalno družinski praznik, ki ga večina praznuje v domačem krogu in okolju, pa se marsikdo raje odpravi v bolj eksotične kraje. Ameriška televizijska in filmska zvezdnica Eva Longoria je uživala na počitnicah v Mehiki in to, kajpak, dokumentirala tudi na instagramu in snapchatu.



V toplih krajih



Božične počitnice si je na toplem privoščil tudi sloviti kuharski mojster Gordon Ramsay, ki je na instagramu objavil večerno družinsko fotografijo pod palmami, njegov sin Jack pa se mu je pridružil s sproščeno fotografijo vseh šestih članov družine, stlačenih v starinski avtomobil, menda nekje na Maldivih.



V večno poletje je odletela tudi prva družina ZDA, ki je na Havajih obiskala ameriške marince in z njimi pojedla božično kosilo v vojaški jedilnici. Predsednik Barack Obama se je zahvalil vsem vojakom in njihovim družinam za služenje domovini, našel pa je tudi nekaj časa za zabavo s hčerama, s katerima si je privoščil sladoled na ulici in obiskal sobo pobega, medtem ko je prva dama Michelle odgovarjala na klice otrok, ki so poklicali v Severnoameriško poveljstvo za zračno obrambo (Norad), ki v času božiča že od leta 1955 spremlja gibanje Božička po svetu.



Zabava na mrazu



V malce hladnejših krajih, natančneje v New Yorku, se je zadrževal britanski igralec Jude Law, ki se je s prijateljico Phillipo Coan in sinom Rudyjem odpravil na drsanje v Centralni park. Čeprav je vzbujal vtis, da ne zna najbolje drsati, se je po slikah sodeč imenitno zabaval.



Še bolj severno, in sicer v mondenem smučarskem letovišču Aspen, so paparaci naleteli na ameriško pevko Lady Gaga, ki je šla nakupovat z legendarnim britanskim pevcem Eltonom Johnom, nakar se jima je na kosilu v prestižni restavraciji White Tavern pridružil Eltonov mož David Furnish.



Prav tako v koloradskem Aspnu je šla po predbožičnih nakupih v luksuznih butikih tudi ameriška diva Mariah Carey. Zase in za novega prijatelja Bryana Tanaka pa tudi za sinka Morocca in hčerkico Monroe (da o spremstvu ne govorimo) je najela luksuzno vilo, kjer je preživela praznike.



Kraljevski božič



Britanska kraljica Elizabeta II. se zaradi hudega prehlada prvič ni mogla udeležiti tradicionalne maše v Sandringhamu, kjer že od leta 1988 praznuje božič. Njen mož Philip je kljub prehladu zbral toliko moči, da je prišel na mašo, kjer se je pridružil sinu, prestolonasledniku princu Charlesu, njegovi ženi Camilli ter drugim članom kraljevske družine. Medtem je princ William z ženo Kate in otročičema Georgeem in Charlotte božič praznoval pri ženinih starših v Buckleburyju.



Pokvarjene praznike je imela tudi švedska kraljica Silvija, ki so jo prav tako zaradi hudega prehlada in omotice v petek odpeljali na opazovanje v bolnišnico. V nedeljo se je že vrnila domov.