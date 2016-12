Božična vas v Monaku

Knez Albert II. in njegova žena, princesa Charlene, sta z njunima dvojčkoma, princem Jacquesom in princeso Gabriello, tudi uradno odprla veseli december in božično vas, ki si jo vsako leto omislijo v tej, drugi najmanjši, a zelo bogati državi.



Natanko teden dni pred drugim rojstnim dnem ljubkih svetlolasih dvojčkov so se razen očeta princa vsi kar v kavbojkah odpravili v monaško pristanišče, kjer bo na pomolu Alberta I. še vse do 2. januarja praznični sejem. Po slovesnem odprtju, na katerem je folklorna skupina v čast prinčeve družine zaplesala tradicionalne plese, so se princ in princesa ter mali princ in princeska zapodili med lesene božične hišice. Jacquesu in Gabrielli je bil najbolj všeč glasbeni vrtiljak, uživala sta tudi na električnih avtomobilčkih, za drsališče pa sta še vendarle premajhna. Kot vsi drugi starši otrok podobne starosti sta morala biti knez Albert in princesa Charlene ves čas na preži, da jima dvojčka ne bi ušpičila kakšne neumnosti, saj nikjer nista prav dolgo zdržala pri miru.



Žareča Albert in Charlene



Monaška modrokrvna družina se zadnje čase polnoštevilno udeležuje vseh pomembnih dogodkov v kneževini in s tem tudi kaže, da par nima težav v zakonu, kot so v preteklosti večkrat namigovali mediji. Tako se je družina nedavno udeležila monaškega državnega praznika, kjer sta Albert in Charlene prav žarela in se povrhu še držala za roke, zelo prikupen je bil tudi mali princ Jacques, ki je prestolonaslednik kljub temu, da je rojen dve minuti po svoji dvojčici. In če se ljubka deklica najraje igra s punčkami, je več kot očitno, da Jacquesa zanimajo avtomobilčki in drugi stroji. Tako se je tudi med praznovanjem dneva državnosti odlično počutil na krovu 125 m dolge bojne ladje in veselo klepetal z mornarji – v francoščini in angleščini.



Iz monaških kuloarjev se je izvedelo, da sta otroka nadvse živahna, prava mala vražička. Zelo rada se crkljata v objemu staršev, vendar tudi izkoristita vsako priložnost, da raziskujeta domače okolje in tuja. Hodita že v vrtec, kjer sta si že našla dobro in svoji starosti primerno družbo, kot kaže, pa ju starši s pomočjo osebja že pripravljajo na vse njune odgovornosti bodočega vladarja in princese. Tako zna mali Jacques že pravilno salutirati, oba že štejeta do deset in obvladata branje v francoščini in angleščini, ki je jezik njune matere.