Bosanci oblikovali čevlje za Melanio

BANJALUKA – Bosansko podjetje je predstavilo čevlje, ki jih bodo poklonili Melanii Trump, ženi Donalda Trumpa, in sicer v znak podpore njegovi predsedniški kandidaturi. Srbi na Balkanu večinoma podpirajo Trumpa, Hillary Clinton pa ne marajo, saj je njen mož Bill Clinton, nekdanji ameriški predsednik, podprl Natovo bombardiranje bosanskih Srbov na koncu bosanske vojne (1992–1995).



No, tehnični direktor tovarne Bema Marinko Umičević pravi, da z darilom tudi nasprotujejo umazani kampanji proti Melanii, ki bi utegnila postati prva Slovenka v Beli hiši. Čevlji za Melanio Trump so »odgovor na grde komentarje, ki jim je izpostavljena kot ženska in mati«, pravijo. Julija je veliko prahu dvignil Melanijin govor na republikanski konvenciji v Clevelandu v ameriški zvezni državi Ohio, saj je močno spominjal na tistega, ki ga je na konvenciji demokratov v Denverju (ameriška zvezna država Kolorado) leta 2008 imela Michelle Obama, žena sedanjega ameriškega predsednika Baracka Obame.



Obuvala, ki jih bodo Trumpovi poslali z ekspresno pošto, so že predstavili sedmi sili: zlati par je za kampanjo, drugi, v beli barvi, pa je za čas, ko bo Melania prva dama. V njih naj bi se zmagovalno sprehodila v Belo hišo. Čevlje oziroma kopita zanje so naredili v Melanijini rodni Sevnici, oblikovali pa so jih najboljši oblikovalci banjaluške tovarne obutve Beme. »Upamo, da bodo ZDA prenehale opravljati vlogo svetovnega policista, upamo, da bo v prihodnje Amerika naša prijateljica in nad nas ne bo poslala bomb tako kot Bill Clinton,« še pristavijo.