Boris Novković se je oženil z 18 let mlajšo

V Novalji na otoku Pag sta se v krogu družine in najožjih prijateljev poročila 48-letni Boris Novković in 18 let mlajša Ines Katić. Par je pred matičarja pripeljal Borisov mladostni prijatelj in priča Bruno Kovačević, vendar novinarji mladoporočencev skorajda niso videli, saj sta se ob prihodu pred mestno hišo v Novalji pred reporterji skrila pod velikimi dežniki. Po komaj dvajsetminutnem obredu pa so povabljenci stopili med njiju in novinarje in s tem preprečili, da bi dala kakšne koli izjave za javnost. Skupaj s povabljenci sta se odpeljala v hotel Boškinac, ki je nekaj kilometrov iz Novalje, kjer je potekalo slavje.



Boris in Ines sta se spoznala pred devetimi meseci povsem po naključju, potem ko je pevca začela zanimati hrvaška nacionalna akcija Sovražni govor je resna stvar, ki jo je vodila Ines. Po poročanjih hrvaških medijev sta si začela dopisovati po družabnih omrežjih, potem pa so ti stiki prerasli v nekaj več. Samo nekaj njegovih najbližjih prijateljev je vedelo za romanco z mlado politologinjo.



Svojo novo ljubezen je Boris javnosti pokazal januarja letos, ko sta prišla v dvorano Vatroslava Lisinskega na koncert Tisoč belih snežink. Takrat je pevec objavil tudi pesem Ines, ki jo je posvetil svoji novi ljubezni. Povedal je, da se počuti odlično in da je poln pozitivne energije. To so potrdili tudi njegovi prijatelji, ki so zagotovili, da niso Borisa še nikoli videli tako zadovoljnega in srečnega.



Hrvaškemu pevcu, ki je minuli vikend tretjič stopil v zakonski stan, je bila glasba položena že v zibelko. Njegov oče je Đorđe Novković, ki je bil vodilni hrvaški pisec besedil in glasbeni menedžer. Borisu je uspelo že s prvim albumom leta 1986 Kuda idu izgubljene djevojke, leta 2005 pa je bil predstavnik Hrvaške na Evroviziji s pesmijo Vukovi umiru sami.



Prej je bil pet let poročen z zdaj 44-letno igralko Bojano Gregorić Vejzović in devet let z novinarko Lucijo Matić. Z njo ima tudi dva sinova, šestletnega Noa in triletnega Bona. Drugi zakon je razpadel, ker se je Boris zaljubil v slikarko Ivo Višošević, s katero je razmerje prekinil lani.



Zdaj sta mladoporočenca, poročajo hrvaški mediji, na sedemdnevnem medenem potovanju.