Bonnie in Clyde praznujeta abrahama

Film Bonnie in Clyde je ujel protiavtoritarni duh šestdesetih let, a avgusta 1967 se v kinodvoranah ni ravno trlo gledalcev, kritike pa so bile posmehljive. Film, v katerem sta v vlogah kriminalnega para iz tridesetih let dvajsetega stoletja nastopila Warren Beatty in Faye Dunaway, je šele naslednje leto postal prava kulturna senzacija in uspešnica, ki si je prislužila deset nominacij za oskarja.

Ob premieri 13. avgusta 1967, sredi hipijevskega poletja ljubezni, so filmski kritiki Bonnie in Clyda prerešetali, obisk v dvoranah pa je bil skromen. »Včasih posnameš film, pri katerem je vsem takoj jasno, za kaj gre« je v intervjuju ob 50. obletnici filmske klasike dejal Warren Beatty. »Pri nekaterih filmih pa je to malo drugače.«

Film Bonnie in Clyde je v kino dvorane prišel v času, ko premier še niso izvajali hkrati po vseh ZDA (in svetu), kritiki pa so usodno vplivali na gledanost. In kritike so bile pretežno slabe: v New York Timesu so film označili za »slab primerek golobrade komedije, ki poveličuje grozna dejanja sluzastega debilnega para«. Nekaterim pa je bil takoj všeč: slovita kritičarka New Yorkerja Pauline Kael ga je v oceni, ki je obsegala kar 9000 besed, označila za najbolj razburljiv ameriški film po Mandžurskemu kandidatu (1962). Že par mesecev po slabi kritiki v reviji Time sta se Bonnie in Clyde znašla na njeni naslovnici z besedami »Novi kino: nasilje... seks... umetnost«, film pa je bil razglašen za prelomnega.

2,5 milijona dolarjev je Bonnie in Clyde zaslužil v prvem letu.

Leta 1967 je v blagajne prinesel le 2,5 milijona dolarjev, ob ponovnem izidu naslednje leto pa je zaslužil 16,5 milijona zelencev, kar ga je postavilo med 20 najbolj gledanih filmov v ZDA. »Takrat je veljalo, da tako nazornega nasilja ne moreš mešati s humorjem. No, mi smo storili prav to,« je pojasnil Beatty, ki je film produciral, sodeloval pa je tudi pri pisanju scenarija, kar je bilo pred pol stoletja nekaj nepredstavljivega.

Bonnie in Clyde sta se ob zlati obletnici vrnila v ameriške kinodvorane, film Arthurja Penna pa velja za epohalno prelomnico ameriške kinematografije, saj je bil začetek ameriškega novega vala, ki so ga zastopali režiserji, kot so Francis Ford Coppola, Martin Scorsese in Robert Altman.