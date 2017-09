Bondovo dekle še pozno zvečer podili v telovadnico

Z oblinami na vseh pravih mestih in preščipnjenim pasom, da njeno telo še najbolj spominja na obliko peščene ure, jemlje moškim dih, v ženskah pa sproža zavist. Kar so prepoznali tudi filmski ustvarjalci in britansko lepotičko Gemmo Arterton leta 2008 izluščili iz množice 1500 krasotic ter prav njej zaupali vlogo Bondovega dekleta v Kvantumu sočutja. Še dve leti pozneje si je v visokoproračinski fantazijski pustolovščini Perzijski princ: Sipine časa nadela oblačilce skrivnostne in zapeljive princese Tamine. Toda čeprav so ji filmarji najpogosteje zaupali vloge lepotic, so jo vendar vselej želeli spremeniti. V prvi vrsti preoblikovati njeno greha vredno telo, da so jo med telovadbo celo snemali. Da so imeli dokaz, da v telovadnici zgolj ne zabušava.

Urgentno hujšanje

Želeli so, da spremenim vse na sebi in sem videti kot druga oseba.

Zahteve po že nerealnih lepotnih standardih v svetu zabavne industrije niso nič novega. Pa vendar je Gemmo, ko je počasi postajala del tega sveta, vseeno presenetilo, da je igralec le platno, ki ga producenti spreminjajo po lastnem okusu in željah. »Ko sem dobila vlogo Tamine, so me producenti želeli povsem spremeniti. Poslali so mi osebnega trenerja, želeli, da si uredim zobe, si vstavim lasne podaljške in obiskujem solarij. Želeli so, da sem videti kot nekdo drug,« je povedala in dodala, da bodo vsakega igralca, ki ni v vrhu hollywoodskih težkokategornikov, silili v telovadnico. »To je plat industrije, ki se mi zdi precej neprijetna.« Še več, med enim izmed filmskih projektov se je počutila kot tarča nadlegovanja in skoraj sramotenja zaradi lastnega videza.

Za več vlog ji je bilo naročeno, naj izgubi nekaj kilogramov. A nobeno hujšanje v imenu filma ji ni pustilo tako grdega spomina kot tisto, ko je snemala v Maroku. Za film, ki ga ni želela navesti. »Bilo je travmatično. Nekaj tednov smo že snemali, ko je nenadoma padel ukaz, da takoj in nujno potrebujem osebnega trenerja, da me spravi v red. Urgentno! Zaradi česar se počutiš kot največja in najbolj neprivlačna smet,« pripoveduje temnolaska, ki so jo sprva natančno izmerili, nato pa sledili vsakemu njenemu koraku. Dobesedno. »Mojega osebnega trenerja so klicarili tudi ob devetih zvečer, ali sem v telovadnici. Če nisem bila, sem se morala nemudoma športno obleči, iti v telovadnico, tam pa me je trener snemal. V dokaz, da resnično delam.« Čeprav ni bila rigorozna vadba edino, kar so nadzirali. Skrbno so ji gledali tudi v krožnik. Ko so preostali člani snemalne ekipe jedli suhe marelice, jo je »čezmerno debeli producent le strogo pogledal in ji dejal, da upa, da ne razmišlja o tem, da bi jih poizkusila tudi sama«.

Najprej oskar, potem družina

Danes 31-letna igralka je sicer že okusila družinsko življenje. Pred sedmimi leti se je namreč zaobljubila italijanskemu poslovnežu Stefanu Catelliju, a je njuna zakonska sreča pred slabimi tremi leti splavala po vodi, zadnji dve leti pa igralka znova uživa v tudi uradno samskem statusu. In se ji prav nič ne mudi spremeniti svojega statusa, saj se je odločena sprva pridružiti panteonu največjih filmskih imen. »Na otroke še nikakor nisem pripravljena. Sprva želim nekaj prispevati k filmski umetnosti, a moram do te točke še dozoreti in se razviti kot igralka. Najmanj, kar želim, je, da še preden si ustvarim družino, na filmu pustim sledi, na katere bom ponosna,« je povedala lepa Britanka in pridala, da je osvojitev oskarja mejnik, po katerem bo začela razmišljati o možu in otrocih.



Dva prsta preveč Lepota je v svetu filma vrlina, ki odpira prenekatera vrata. A čeprav se je Gemma že ustoličila kot ena mikavnejših igralk svoje generacije, ob prihodu na svet vendar ni bila brezhibna. Rodila se je s po šestimi prstki na vsaki roki, a so zdravniki dodatna prstka, brez kosti, hitro operacijsko odstranili.