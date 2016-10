Bomo zaradi porničev  pozabili ljubiti?

Z bujnim oprsjem in že skoraj nezemeljskim seksapilom si je ustvarila kariero. Večkrat se je pojavila na naslovnici Playboya, na stenah spalnic mladeničev pa so viseli plakati z njeno podobo in mladce zibali v sanje, polne mokrih erotičnih podob. Vsi so si jo predstavljali kot divjo, razpuščeno, skoraj zasvojeno s spolnostjo.



Predavateljica o ljubezni



Sploh ko je pred dvema desetletjema s kamero ujela ljubezen, ki si jo je izkazovala s tedanjim možem Tommyjem Leejem, njun ukraden vroči posnetek pa je nemudoma postal hit svetovnega spleta in eden od najbolje prodajanih izdelkov te vrste. Pa vendar je prav Pamela Anderson tista, ki opozarja na škodo, ki jo pornografija zadaja človeštvu. »Strah me je, da bomo zaradi nje pozabili, kaj je strast in kaj pomeni ljubiti se,« je dejala zbranim na oxfordski univerzi. Ne več Playboyeva zajčica in bohotna starleta, pač pa predavateljica, z malho izkušenj na ljubezenskem področju.



Pornografija uničuje ljubezen. Ponižuje ženske. In nima zveze s spolnostjo in intimo. To so strnjeni poudarki predavanja zvezdnice, ki je dobro vedela, o čem govori. »So z vami v postelji že kdaj delali kot s pornozvezdo? Z menoj so in verjemite, ni lepo. Ni lepo, če vas klofutajo, vam pravijo vlačuga, po vas pljuvajo. Takšen je seks danes, a ga nikoli več ne bom dopustila. Je ponižujoč, boleč, razvrednoten,« pravi bujna blondinka, prepričana, da smo zaradi pornografije, ki promovira tovrstno spolnost, pozabili na čustva. »Nisem čistunka, a sem po duši romantična. Seksa ne zavračam, a dober seks je svetlobna leta oddaljen od pornografije.«



Spoznala je skoraj vse strani spolnosti, tudi tisto najhujšo, saj je nedolžnost izgubila s posilstvom, spolno jo je nadlegovala varuška pa tudi njeni ljubimci se niso vselej izkazali za najboljši izbor. Eden izmed njih je, denimo, raje v kopalnici gledal pornografijo kot pa se ji pridružil v postelji, kar je v njej še okrepilo prepričanje, da filmi za odrasle – sploh odkar so dostopni že z nekaj kliki na spletu – uničujejo medčloveške odnose. »Pogosto pa tudi spodbujajo nasilje nad ženskami in jih ponižujejo. Strah me je, da bomo, če ne omejimo dostopa do pornografije, pozabil na strast, intimo, ljubljenje.«