Bolj kot življenje

Hrvaška pevka Severina je ta teden praznovala prvo obletnico beograjske poroke z Igorjem Kojićem. Proslava je potekala daleč od soja medijskih luči, ki se jim 44-letnica zadnje čase zelo izogiba, nemara tudi zaradi zlobnih govoric o tem, da je njena zveza s 15 let mlajšim nogometašem neenakovredna in da ga ima v resnici za igračko. Zvezdnica zdaj skoraj ne nastopa, ne objavlja fotografij na družabnih omrežjih in se izogiba vsem družabnim dogodkom – manjkala je celo na nedavni modni reviji svoje dobre prijateljice, oblikovalke Aleksandre Dojčinović. Nazadnje je prepevala na odprtju nakupovalnega centra v Zagrebu pred dobrim mesecem dni. Še posebno nenavadno pa je, da še od nikoder ni bilo slišati nobene novice o njenem morebitnem novoletnem nastopu. Glede na to, da je za glasbenike to najdonosnejši večer v letu, bi bilo zelo nenavadno, če pevka na prehodu v leto 2017 sploh ne bi nastopala.