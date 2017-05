»Bolezen me ne bo ustavila«

Bil je čaroben decembrski dan, le tri dni pred silvestrskim večerom, ko se je leta 1989 rodil Salvador Sobral. Lizbona je bila dolga leta njegov prvi dom, dokler se ni odpravil v svet po znanje in izkušnje. Zaljubljen v čutne in globoko izpovedne melodije se je našel v jazz glasbi, ki je korenito spremenila njegovo življenje. Po končani srednji šoli se je odločil za študij psihologije, nato pa prek Erasmusa odpotoval na Majorko, kjer je resneje začel prepevati po tamkajšnjih barih. Niti sanjalo se mu ni, da bo s svojim čarobnim glasom nekega dne osvojil Evropo in svet. »Zgledoval sem se po velikanih s čustvi prepojene glasbene zvrsti, kot so Leonard Cohen, Stevie Wonder, Rui Veloso, pa mojstrih bossa nove, kot sta Caetano Veloso ter Chico Buarque. Spoznal sem, da lahko med prepevanjem pobegnem v neko drugo dimenzijo in v hipu pozabim na vse tegobe. Ko pojem, me od čustev pogosto zvija v drobovju, saj gre večinoma za ljubezenske, globoko izpovedne pesmi, ki niso vselej srečne,« slikovito oriše svoj odnos do te veje umetnosti in odgovori vsem, ki se sprašujejo, zakaj se tako 'čudno' premika med nastopom.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«