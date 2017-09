Bolečina jih je združila

K nam prihaja eden od bolj pričakovanih muzikalov, ki so ga ustvarili naši južni sosedi. K projektu Naša bila štorija so povabili sama zveneča imena, kar zagotavlja kakovost in dober obisk, zvezde dalmatinske in balkanske scene pa imajo poleg porekla ter glasbe še druge skupne točke. Ena od teh je težava z otroki, ki jim povzročajo še posebej veliko bolečin.

Severna Vučković in Goran Karan se nenehno bojujeta za svoj podmladek. Ona z bivšim možem za skrbništvo nad Aleksandrom, on pa za ugled in zdravje svojih dveh sinov. Oba sta se že večkrat zapletla v pretep in prepir, sin Roko je zaradi močnega udarca v glavo celo trepetal za življenje.

Po vseh tegobah sodeč bi lahko povzeli, da glavne protagoniste muzikala, ki bo v ljubljanski Dvorani Tivoli 27. oktobra, druži ista bolečina, kajti tudi Danijela Martinović se spoprijema z neke vrste stisko, ker še vedno nima otrok. Vsi jo neprestano sprašujejo, kdaj bo postala mama, ona pa se brani, kako zelo si želi imeti sina ali hčerko, vendar je do zdaj sreča še ni obiskala. Na starševske skrbi lahko vsaj malce pozabijo, ko se družno postavijo na oder in se posvetijo glasbi, ki jih nikoli ne pusti na cedilu.

