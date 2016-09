Bodo Playboyevo dekle poslali v ječo?

Playboyevemu dekletu grozita zapor in plačilo milijonske odškodnine: na družabnem omrežju je objavila fotografije gole ženske v garderobi telovadnice in dodala sarkastični pripis, ženska pa jo je tožila in zahteva milijon dolarjev odškodnine.



Dani Mathers, ki je bila 2015. Playboyevo dekle leta, je fotografijo posnela julija v losangeleški telovadnici. Ženska se je v garderobi preoblačila in je bila povsem gola, svetlolaska pa je ob fotografiji, ki jo je objavila na snapchatu, napisala: »Če jaz tega ne morem ne videti, niti vi ne morete.« A če je mislila, da bo požela aplavz, se je močno uštela: spletni uporabniki so nanjo zlili gnev, ker se je norčevala iz telesa starejše ženske. Poleg tega jo je losangeleška radijska postaja KLOS nemudoma odpustila, na policiji pa so začeli preiskavo.



Odvetnik iz sveta šovbiznisa Devin McRae pravi, da bi žrtev utegnila dobiti milijonsko odškodnino: »Lahko bi bilo sedem številk. Zdi se mi, da ima žrtev trden primer.« Žrtev bi lahko tožila zaradi vdora v zasebnost in povzročitve čustvenega stresa pa tudi na podlagi člena, ki prepoveduje namerno distribuiranje podobe posameznika brez njegove odobritve, če tisti, ki posnetek objavi, ve, da obstaja pričakovanje, da ostane posnetek v zasebni lasti, in kadar razkazuje intimni telesni del drugega. Širjenje zasebnih posnetkov se kaznuje z do pol leta zapora.



No, 29-letnica trdi, da je material objavila pomotoma, in se je že opravičila. »Rada bi povedala, da sem fotografijo objavila pomotoma. Bilo je popolnoma narobe in tega zares nisem nameravala. Zavestno sem izbrala to, s čimer se preživljam, ker ljubim žensko telo in vem, da je norčevanje in zasmehovanje narobe, tega sicer ne počnem, nisem tak človek. Fotografijo sem naredila med zasebnim pogovorom s prijateljico, in ker sem nova na snapchatu, nisem vedela, da sem jo objavila, bila je velikanska napaka. Vem, da sem razjezila in prizadela veliko ljudi, prosim, verjemite mi, ko pravim, da nisem te vrste človek. Tega doslej še nisem naredila in nikoli več ne bom, prisežem.« Njen odvetnik Tom Mesereau, ki je 2005. kralju popa Michaelu Jacksonu pomagal otresti se obtožb o nadlegovanju, upa, da ženska v resnici ne namerava vložiti tožbe: »Upam, da govorice ne držijo. Dani Mathers nikogar ni nameravala prizadeti in nikakor ni hotela kršiti zakona.«