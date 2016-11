Bo vzel vdovo najboljšega prijatelja?

Russell Crowe je skoraj četrt stoletja ljubil le eno. Dolgih 23 let je v njegovem srcu kraljevala le Danielle Spencer, s katero pa sta pred štirimi leti zakorakala po ločenih poteh. Podobno je tudi srce Terri Irwin vse od njenega 27. leta bilo le za Steva Irwina, slavnega lovca na krokodile, ljubezen pa je po skupnih 15 letih nasilno prekinila njegova nesrečna smrt pred desetimi leti. A čeprav sta bila tako Russell kot Terri, oba že prek petdesetice, prepričana, da v njuni življenji nikoli več ne bo posijala ljubezen, sta jo nato odkrila na precej nepričakovanem kraju. Drug v drugem.



Tolažila drug drugega



Leta 2006 je Terri izgubila ljubljenega moža, Crowe pa enega najboljših prijateljev. Oba odeta v črnino sta drug v drugem našla uteho, njuno prijateljstvo in skupna bol pa sta očitno prerasla v nekaj več. »Znašla sta se na podobni točki v življenju, povezuje ju ogromno stvari. Oba imata otroke, hrepenita po ljubezni in gradita karieri. Bilo je le vprašanje časa, kdaj se bosta zaljubila,« se je na govorice, da se je med njima izkresala iskrica ljubezni, odzval skupni znanec. A čeprav sta domnevno naklonjenost skrivala, naj bi bila zdaj pripravljena na naslednji korak. Morda celo več teh, saj ne želita svoje ljubezni zgolj izkričati svetu, počasi se želita tudi poročiti.



»Že dolgo sta precej zatrapana, kar je njunim prijateljem jasno v trenutku, ko ju vidijo skupaj. A zaradi izkušenj nista želela prehitevati dogodkov in sta ob misli, da ljubezen razkrijeta, precej živčna. Russlla je namreč ločitev od Danielle močno prizadela, Terri pa tudi ni verjela, da bo kdaj našla koga, ki bi se lahko primerjal s Stevom. Nihče od njiju ni pričakoval ljubezni, a ju je ta vendar našla,« je povedal vir in dodal, da ima Terri dovolj skrivalnic. Sploh ker naj bi bila njuna čustva resnična in globoka. Tako globoka, da se že pogovarjata o poroki. Še več, skrivna zaljubljenca naj bi v roku dveh let, nekje do izteka 2018., že načrtovala, da v zasebnosti in krogu najbližjih zakorakata pred oltar.