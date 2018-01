Bo Cameron postala mamica?

Že skoraj pregovorno neulovljiva Cameron Diaz jo je običajno po štirih letih romance ucvrla iz življenja svojega vsakokratnega ljubimca, dokler ji prijateljica Nicole Ritchie 2014. ni predstavila podobno divjega rockerja Benjija Maddena, s katerim sta se po sedmih mesecih ljubimkanja že zaročila in po pičlih 17 dneh zaroke zakorakala v ritmu poročne koračnice. »Poroka je verjetno največja in najpomembnejša stvar, ki sem jo storila v svojih 40. Nisem si mislila, da se bom kdaj poročila, in če ne bi spoznala Benjija, se morda nikoli ne bi. A je precej super,« je povedala zvezdnica, ki je na začetku tega meseca praznovala tri leta, odkar je postala žena. A poroka očitno ni edina stvar, ki jo je storila proti svojim pričakovanjem, saj naj bi že kmalu postala mamica – tudi če pred Benjijem o otroku nikoli ni sanjarila.



Odgovornost ji ni dišala

Že misel na otroke je odganjala, saj je v tem videla preveč dela. »Da si odgovoren še za življenje koga drugega – to mi ne diši. Otrok pomeni delo podnevi in ponoči, dolgih 18 let,« je razmišljala igralka, ki je zdaj očitno obrnila ploščo. Z ljubljenim naj bi si srčno želela ustvariti lastno družino, čeprav ne po najbolj tradicionalni poti, z zanositvijo, ampak prek posvojitve. »Želita posvojiti ameriškega otročička in že odštevata dneve do tedaj, ko bosta postala očka in mama. Čeprav je njuno skupno življenje polno in sta oba zadovoljna, se Cameron zdi, da bi otrok le še izpopolnil njuno srečo,« je povedal vir in nadaljeval, da je lepotica zdaj, pri zrelih 45 letih, prepričana, da je napočil pravi trenutek. »Prijatelje je že ogromno zasliševala o posvojitvi, prebira knjige o vzgoji in starševstvu. Postopek je počasen, a sta potrpežljiva, čeprav komaj zadržujeta vznemirjenje.«



Obema se zdi najpomembnejše, da bo otročiček srečen in zdrav. Takoj zatem imata še dve precej specifični želji. Želita posvojiti dečka, novorojenčka. A morda ju bo pred koncem postopka osrečil še prihod štorklje, saj se precej šepeče, da je blondinka v blaženem stanju. Tako mnogi vsaj sklepajo, ker je običajno tesna oblačila, ki razkrivajo njeno izklesano postavo, v zadnjem času zamenjala za precej ohlapna in vrečasta.