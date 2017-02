Bo ameriška igralka britanska princesa?

Britanski princ Harry in njegovo dekle, igralka Meghan Markle, sta očitno naredila še en pomemben korak v zvezi, saj tako rekoč živita skupaj, kot je izdal eden od njegovih prijateljev. Lepa ločenka naj bi se torej v minulih tednih preselila h kraljičinemu vnuku v Kensingtonsko palačo, prelomnico v brstečem razmerju pa sta očitno zaznamovala z romantično večerjo v restavraciji v zahodnem Londonu, kamor sta po poročanju prič prišla z roko v roki.



Kadar 35-letnica ni na snemanju serije Nepremagljivi dvojec (Suits) v Torontu, je na Otoku pri Harryju, kjer »mu kuha, skupaj telovadita in preprosto uživata v družbi drug drugega«, kot je še povedal.



Januarja je spoznala Harryjevo svakinjo, vojvodinjo Cambriško, zgodilo se je dan po Katinem 35. rojstnem dnevu. Da je bratova žena ena najpomembnejših žensk v njegovem življenju in zelo ceni njeno mnenje, rdečelasi princ ne skriva, konec koncev se z njo odlično razume in ima v njegovem življenju nekakšno materinsko ter sestrsko vlogo, zato je bil toliko bolj na trnih, kako se bo srečanje končalo oziroma ali bo Kate odobravala njegovo izbiro. Kot poroča tabloid The Sun, je bil dogodek uspešen, igralka je vojvodinji v dar izročila v usnje oblečen notesnik, nekaj časa pa je preživela tudi s princeso Charlotte, ki jo je »naravnost oboževala«. Princ George je bil medtem v vrtcu.



Charles dal blagoslov



Spomnimo, Meghan je princa Williama in njegovega očeta, princa Charlesa, spoznala že pred tremi meseci, in oba sta dala blagoslov mladi ljubezni. Nad njunim razmerjem naj ne bi bila navdušena le Charlesova žena Camilla, ker meni, da se Američanka pač ne more poročiti v britansko kraljevo družino.



O kraljevi romanci je minuli teden spregovoril tudi kanadski igralec Patrick J. Adams, Meghanin dobri prijatelj in soigralec v seriji, ter pripomnil, da če bo katera kos vlogi prinčeve žene, bo to Meghan, saj da je »neverjetna ženska, ki je v življenju dosegla že zelo veliko, povrhu se ogromno posveča dobrodelnosti. Ker tudi Harry veliko časa in truda vloži v humanitarno pomoč, verjamem, da bosta skupaj spisala veliko zgodbo.«