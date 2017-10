Bizarni lepotni triki lepotic zlate dobe Hollywooda

Kdor misli, da so oči Joan Crawford žarele zaradi izvrstne genske zasnove in je bilo bohotno oprsje Marilyn Monroe, ob katerem so se moški kar slinili, zgolj radodarnost matere narave, naj pomisli še enkrat! Nikakršna skrivnost namreč ni, da so ženske marsikaj pripravljene storiti v imenu lepote in se v želji, da bi poudarile videz in privabile občudujoče poglede, zatekajo tudi k nenavadnim, včasih celo absurdnim in zdravju škodljivim tehnikam. In pri tem niso bile nikakršna izjemna niti največje lepotice velikega platna minule zlate dobe Hollywooda.

Bila je ena izmed hollywoodskih fatalk, njen pogled pa je verjetno začaral vsakogar. A sijoče oči in že snežno bela beločnica oskarjevki Joan Craword niso bile dane že v zibelko, pač pa si je oči, da je dosegla blečeči rezultat, izpirala z raztopino borove kisline - kar zveni bol radikalno kot je v resnici, saj je borova kisilna ena od sestavin kapljic za oči. Za sijaj las je skrbela s štirimi surovimi jajci, ki si jih je vmasirala v lasišče in jih nato temeljito izprala, trdila pa je tudi, da lasem dobro dene, ko v šampon vmešate malce rdečega vina ali ruma. Seveda pa bi bilo vse zaman, ko ne bi - ne glede na notranje počutje - stalno vzdrževala zadovoljnega, vedrega obraznega izraza. »Ni ga lepotnega pripomočka, ki bi prikril zoprn izraz,« kot je bilo po Joanino nujno, da ženske postorijo svoje lepotne rituale še pred moževo vrnitvijo domov. In verjetno je vedel, o čem govori, saj je omrežila trume moški, štirje pa so jo popeljali celo pred oltar.

Marlene Dietrich ni bila klasična lepotica, pa vendar je z enako silovitostjo zapeljevala tako moške kot ženske. Njenemu androgenemu videzu se ni mogel upreti nihče, ne John Wayne, Gary Cooper in Frank Sinatara, ne Greta Garbo in Edith Piaf, med rjuhe pa naj bi spravila celo JFK-ja in njegovega očeta. A njena brezčasna, četudi nenavadna lepota ni prišla brez cene. Ne le, da si je dala izpuliti nekaj zob, da bi ličnici prišli bolj do izraza, in si je z lepilnim trakom, ki si ga je lepila čez ušesa, tudi poskušala gladiti gube - tako trdi vsaj njen vnuk David -, pač pa se je posuvala tudi z zlatim prahom. Dobesedno. Le redki namreč vedno, da je imela slabe, krhke lase, ki jih je skrivala pod lasuljami. Te pa je moral njen frizer, da so se umetni lasje še dodatno bleščali, skrtačiti s približno pol unče zlatega prahu, kar bi danes stalo približno 400 evrov na česanje lasulje. A si je to Dietrichova verjetno lahko privoščila, saj je bila svoj čas ena najbolje plačanih filmskih zvezd.

Ko govorimo o brezčasnih lepoticah, ne moremo mimo Marilyn Monroe, ultimativnega seks simbola, ki pa je do svojega statusa seksualne boginje morala prehoditi zahtevno pot. Naravne kodre je zamenjala s platinastimi, namesto razločnega govorjenja je besedice pridušeno vzdihovala, kirurško naj bi celo malce spremenila nos in brado. In njena vselej v poljub našobljene ustnice! Te so dnevno zahtevale delo. Da je dosegla želeno šobico je uporabila vsaj pet različnih odtenkov rdeče šminke, od najtemnejše v kotičkih ust, do najbolj sijoče svetle na grebenu gornje ustnice in sredini spodnje, kar ji je lahko vzelo tudi uro in pol časa vsak dan. Na kožo je nanašala več krem, da se ji koža nikoli ni nehala bleščati, vztrajno pa se je ogibala sončnim žarkom, saj se »rada počutim blondinko od glave do peta«. Čas in trud pa so, seveda, zahtevale tudi njene obline, verjetno zvezde mokrih sanj prenekaterega moškega. Da se ji prsi ne bi nikoli povesile, je vselej spala v nedrčku. Poskrbela pa je tudi za svoj vedno rahlo vzburjen izgled napetih bradavičk - na sredino nedrčka si je všila nekaj gumbkov ali si vanj vtaknila frnikulo.

Audrey Hepburn je izžarevala elegantno, skoraj eterično milino. A niti ona se ni mogla ogniti malce ekscentričnim lepotnim praksam, kajti njene srnje oči, obkrožene z dolgimi, popolnimi trepalnicami, pač ne morejo biti le delo matere narave. Na te ji je umetnik ličenja Alberto de Rossi sprva nanesel maskaro, nato pa ji - previdno! - vsako trepalnico posebej ločil od ostalih z varnostno zaponko. Ne, ne s krtačko za trepalnice, ki ni dovolj natančna, pač pa o ostro varnostno zaponko.