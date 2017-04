Bila je pomemben del njegovega življenja, še preden je kdor koli vedel zanj. Poznala in ljubila ga je, ko je bil še srednješolski učitelj z dredi ter se je po brooklynskih ulicah sprehajal z nahrbtnikom na ramenih. Vse dokler ni serija Talenti v belem obrnila njegovega življenja na glavo in se je iz neznanega Jesseja Williamsa prelevil v zapeljivega televizijskega zdravnika. »Ko sva se spoznala, sem bil učitelj, z menoj je šla skozi vse faze in obraze moje kariere. Stala je ob meni v dobrem in slabem, pozna me v dno duše,« je hollywoodski lepotec pred nekaj leti dejal o Aryn Drake-Lee, ki jo je po sedmih letih ljubezni leta 2012 popeljal pred oltar. A je zdaj, četudi sta v očeh vseh veljala za poosebitev prave, romantične ljubezni, vložil zahtevek za ločitev. Zaradi nepremostljivih razlik, seveda.



Skoraj hkrati se je začelo govoriti, da se je zelo zbližal s stanovsko kolegico Minko Kelly, s katero ga je snemanje popeljalo v romantični Pariz. Medtem ko nekateri zatrjujejo, da se je med njima spletlo le tesno prijateljstvo, drugi trdijo, da je vzklila tudi močna privlačnost, morda z zametki ljubezni. »Čeprav se je skrival pod jopo s kapuco in kapo, sem ga nemudoma prepoznal. Bil je napet, na vse pretege se je trudil, da ga nihče ne bi opazil, medtem ko je Minka delovala srečno in zadovoljno. Držala sta se za roke in se vedla kot sveža zaljubljenca,« je povedal neimenovani.



Trinajst let sta preživela skupaj, od tega pet kot mož in žena. V zakonu pa sta jima na svet pokukala danes triletna hčerka Sadie in enoletni sinko Macao. In čeprav je Jesse že odkorakal iz ženinega življenja, želi malčkoma še naprej biti dober oče. V ločitvenih papirjih je – precej pričakovano – zahteval deljeno skrbništvo, a je hkrati navedel, da bivši ženi ne želi plačevati preživnine. Četudi je njegovo bogastvo ocenjeno na skoraj 7,5 milijona evrov.



Zvezdnik naj bi od zakona dvignil roke že pred časom, pred letom, vseeno je vest o koncu presenetila vse. »Nihče ni pričakoval tega. Skupaj sta že celo večnost, Aryn pa mu je pomenila vse, bila je njegovo življenje,« je povedal zvezdnikov prijatelj. A je drugi pridal, da je svoje verjetno naredilo drugačno življenje, ki je prišlo z njegovim zvezdniškim statusom. »Po selitvi iz New Yorka v Los Angeles Aryn ni našla ljudi, ki bi ji bili resnično blizu, v primerjavi z nekdanjimi prijatelji so se ji vsi zdeli izumetničeni. Poleg tega je ves čas preživljala z otrokoma, saj Jesseja zaradi dela skoraj ni bilo doma. A ločitve vseeno nismo pričakovali.«

