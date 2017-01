Bivši sošolci o zvezdah: neznosna Bullockova

Danes živijo v soju medijskih oči in svetu kažejo kar se da idealen obraz. Kakšni pa so zvezdniki v resnici, dobro vedo njihovi nekdanji sošolci, ki so jih poznali, ko še niso nosili maske na obrazu.



Zelo slabo mnenje si je pri bivših sošolcih prislužila Sandra Bullock. Zvezda filma Lepotica pod krinko v srednji šoli ni bila niti malo prikupna, saj je vihala nos nad drugimi in se na splošno vedla, kot da je boljša od drugih. »Vse kaže, da je bila totalna pra... Do sošolcev se je obnašala, kot da so drugorazredni državljani in da niso vredni niti, da ji poližejo čevlje,« je zapisal novinar, ki mu je podrobnosti o slavni lepotici razkril eden od zvezdničinih mladostnih znancev. Sandra je bila v srednji šoli tipična popularna šolarka, kakršne prikazujejo ameriški filmi o srednješolcih. Kot navijačica, zvezda šolskega gledališča in punca igralca v šolski nogometni ekipi je imela na šoli poseben položaj, ki ji je, kot kaže, stopil v glavo.

