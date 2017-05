Bivši predsednik piše politični triler

Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton piše svoj prvi roman, vendar ne sam, moči je združil z enim najbolj prodajanih in uspešnih piscev: Jamesom Pattersonom. Roman bo seveda grozljivka, politični triler, če smo povsem natančni, naslov pa je očiten: The President is Missing (Pogrešani predsednik), so sporočili založniki (knjigo bodo skupaj izdali Knopf Doubleday Publishing Group in Hachette Book Group) in še, da bodo v romanu podrobnosti, ki jih lahko pozna samo predsednik: »Roman je enkratna mešanica intrig, napetosti in globalne drame iz najvišjih hodnikov moči ter zakulisnih igric.« Izšel bo junija prihodnje leto, Clinton in Patterson pa naj bi ga promovirala po vsej državi.



Clinton in Patterson se poznata že dolgo, ideja o knjigi pa se je menda rodila lani Robertu B. Barnettu, odvetniku, ki zastopa oba, in se je domislil, da bi lahko sodelovala pri pisanju romana, je povedal nekdo, ki je blizu projekta, a je hotel ostati anonimen, saj založniki niso izdali podrobnosti o romanu. Barnett naj bi najprej govoril s Clintonom, ko je ta privolil, je odvetnik idejo predstavil še pisatelju in projekt je stekel. Ta ni neobičajen samo zato, ker pri nastanku grozljivke izpod peresa slavnega pisatelja sodeluje nekdanji predsednik, ampak tudi zato, ker bosta roman izdali kar dve veliki založniški hiši, ki sta sicer tekmici.



»Delo pri knjigi o predsedniku – črpal sem iz vsega, kar vem o tem poslu, življenja v Beli hiši in načina, kako funkcionira Washington – je bilo zelo zabavno,« je povedal nekdanji predsednik in obenem pohvalil sodelovanje s Pattersonom, pristavil je še, da je že dolgo pisateljev veliki oboževalec. »Delati s predsednikom Clintonom je vrhunec moje kariere, imeti dostop do njegovih izkušenj, ki niso iz druge roke, je izjemno vplivalo na pisanje tega romana. Pripovedovalec zgodb sem, zaradi poznavanja predsednika Clintona pa je tokratna zares zanimiva. Gre za redko kombinacijo; bralci bodo seveda v nestrpnem pričakovanju, obenem pa bodo dobili tudi insajderski vpogled v to, kako je biti predsednik,« je dejal Patterson, ki je doslej objavil več kot 130 knjig v več kot 365 milijonih izvodov, tudi Clinton jih je po koncu predsednikovanja objavil nekaj, a med njimi ni bilo romana.

