Bivša tekmovalka BB priznala: Ko sem vstopila v hišo, so mi rekli, da sem HIV-pozitivna

Se še spomnite Banjalučanke Mirjane Praizović, ki je v hrvaškem Big Brotherju zaslovela predvsem po tem, da se je po hiši sprehajala gola? Očitno se še ni naveličala pozornosti medijev, saj je med resničnostnim šovom Parovi pred kratkim podala šokantno izjavo.

»Pred dvema letoma sem se hotela ubiti. Prijavila sem se za sodelovanje v Big Brotherju. Odšla sem na avdicijo in sledil je redni zdravniški pregled. Dala sem kri, in ko so mi vrnili rezultate, mi je zdravnica povedala, da sem HIV-pozitivna! Začela sem kričati in se metati po ordinaciji, bil je najgrši dan v mojem življenju.« je povedala Mirjana pred kamerami.

Na srečo pa se je izkazalo, da je Mirjana popolnoma zdrava: ponovno se je testirala in po dveh tednih izvedela, da nima virusa, saj so očitno zdravniki zamenjali epruvete s krvjo ...