Bivša mu očita, da je brutalno pretepal hčerko

Da ima mišice in namazan jezik, s katerim se izvleče iz vsake zagate, je dokazal kot Roman Pearce v filmski franšizi Hitri in drzni. A v resničnosti se je Tyrese Gibson znašel v situaciji, iz katere se morda ne bo mogel izmazati zgolj z dobro premišljenimi besedami. Pod preiskovalno lupo ga je namreč vzela socialna služba, saj ga je nekdanja žena Norma Mitchell obtožila telesne zlorabe njune 10-letne hčerke Shayle. S pestmi naj bi se nadnjo spravil najmanj 12-krat, enkrat tako močno, da se deklica ni mogla več niti usesti.

Njun dveletni zakon je razpadel pred osmimi leti, letošnjo pomlad pa je zvezdnik obrnil nov list in se skrivaj zavezal Samanthi Lee. Prav njegova ljubezenska sreča pa naj bi bila v središču Norminih obtožb domačega nasilja. Vsaj tako je prepričan Tyrese, ki je obtožbe zavrnil kot laži zagrenjene in zamerljive bivše. »Žal mi je, da sem se vnovič poročil, da se med nama ni izšlo in ti odtlej nisi našla nove ljubezni. A včasih dvema pač ne uspe. Upal sem, da boš do zdaj že prebolela, a z zagrenjenostjo in zamerljivostjo najbolj škodiš najini hčerki,« je dejal Gibson, prepričan, da bo sodišče videlo resnico.

Da bo dobil sodno vojno, čeprav je prvo bitko dobila Norma, ki ji je sodnik zaradi avgustovskih obtožb odobril začasno popolno skrbništvo nad Shaylo, s katero ne sme Tyrese do nadaljnjega niti posredno priti v stik. To se bo morda v teh dneh spremenilo, saj bo sodnik odločal o prekinitvi oziroma podaljšanju prepovedi približevanja. »Dober človek in oče je, in to bomo tudi dokazali,« je dejal igralčev odvetnik.

12- krat naj bi se s pestmi spravil nad hčerko.

Norma trdi, da je Shylo pretepel najmanj 12-krat, morda celo 16-krat. Zaradi nenadzorovanega besa, morda povezanega z njegovo (domnevno) bipolarno motnjo, kot namiguje bivša. Najbolj brutalno naj bi bilo 19. avgusta, ko je deklica spala pri očetu in naj bi jo ta obtožil, da je ukradla denar, ki ga je dobila za rojstni dan, in ga spravila v svoj hranilniček.

»Pobesnel je. Porinil jo je, da je padla na tla, jo ukleščil, da je s koleni pritiskal na njen hrbet, z eno roko ji je držal roki, z drugo pa jo je tepel,« piše v sodnih spisih, hčerka pa je mamico poklicala in ji dejala, da jo je »oče tako pretepel, da jo boli, že če sedi«.

Norma zahteva, da ji sodišče dodeli polno skrbništvo. Zaradi strahu, da se ne bi nasilje še kdaj ponovilo in da Tyrese ne bi izpolnil groženj, da bo deklico za vedno odpeljal v Dubaj, kjer naj bi imel precejšnji vpliv in prijatelje celo med tamkajšnjo aristokracijo. Ob tem pa želi, da mu s sodnim odlokom predpišejo tečaj za nadzorovanje besa.

Igralec zavrača vse obtožbe in trdi, da je dober in skrben oče, čeprav je deklico enkrat mahnil po zadnjici.