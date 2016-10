Bivša misica se bori za življenje, tole vas bo spravilo v jok

Nekdanja srbska misica Dijana Milojković (28) se je v medijih pojavila pred dvema letoma, ko je v Bejrutu osvojila naziva miss Evrope in miss športa. Po tistem se je poročila in priimek spremenila v Karić, danes pa se bojuje za življenje. Odločila se je, da bo spregovorila o težki bolezni, ki je zaznamovala njeno življenje.

»Moj boj je trenutno uspešen. Vem, da se pri nas o tem redko govori, zato želim z vami deliti svojo izkušnjo,« je povedala Dijana. Minulo leto so ji zdravniki odkrili invaziven rak na maternici, nekaj mesece zatem pa metastaze, ki so se razširile na limfne žleze, trebuh in vrat. Čeprav so bile napovedi zelo slabe, niti za trenutek ni pomislila na to, da bi se predala.

»Verjela sem vase in vedela sem, da bom zmagala. Prvo življenje sem živela 27 let, sedaj živim drugo. Sem močnejša, malce sebičnejša in samozavestnejša,« je zapisala v svojem blogu. Ob strani ji stoji mož Stefan, ki si je med ženinim zdravljenjem pobril glavo.

»Dokler obstajaš, se ne bojim. Ne bojim se nikogar,« je Dijana sporočila svojemu ljubljenemu. Stefan je podporo svoji ženi izkazal tudi s tetovažo njene fotografije.