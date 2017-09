Bivša ljubica princa Charlesa trdi, da mu je rodila otroka

Da princ Charles ni najbolj zvest partner, je znano že dolgo, saj je princeso Diano dolga leta varal z zdajšnjo ženo Camillo. A odkar sta ljubimca, ki sta razmerje začela davnega leta 1972, dahnila usodni da, se zdi, da se je britanski prestolonaslednik umiril in končno začel uživati v zakonskem življenju. Kako tudi ne, saj se mu je z drugo poroko izpolnila dolgoletna želja. Charles ni skrival, da je Camilla ljubezen njegovega življenja, a ni bila primerna za ženo, položaj, ki ga je nato zasedla mlada Diana.

16 let naj bi Charles ljubimkal s Kanadčanko Janet Jenkins, ta naj bi, kot trdi, leta 1984 rodila njegovega otroka.

Zdaj pa je vsaj na zunaj harmonično življenje Charlesa in Camille ter celotne kraljeve družine dodobra razburkala Kanadčanka, ki je za ameriški tabloid razkrila, da je oče njenega otroka nihče drug kot prvi v vrsti za britanski prestol. Kraljica Elizabeta II. je zaradi razkritja menda besna kot ris, a uradno se dvor na trditve še ni odzval. Kanadčanka Janet Jenkins naj bi Charlesa spoznala leta 1975 in ga prevzela. Nekaj časa sta bila v razmerju, nato pa sta se še slabi dve desetletji občasno dobivala. Leta 1984 je Janet rodila sina Jasona, ki je menda izrezani Charles.

»Šestnajst let sem bila njegova ljubezen. Bilo je težko, saj sva imela razmerje na daljavo. Ko se nama je le uspelo dobiti, so bila srečanja polna strasti. Trgala sva oblačila drug z drugega. Nihče od naju ni pomislil na kontracepcijo. To je bilo pred časom aidsa in drugih bolezni in takrat pač nismo mislili na te reči,« je povedala Janet, ki jih šteje 70 in živi v Torontu. Leta 1981 se je menda celo udeležila poroke Charlesa in Diane, razmerje pa sta nadaljevala tudi potem, ko je bil Charles že poročen. Nazadnje naj bi se srečala leta 1992, ko jo je princ za konec tedna povabil k sebi. Če gre verjeti njeni izpovedi, so bila torej leta, ko je Charles ljubimkal ne le z dvema ženskama, temveč kar s tremi.