Bivša kmetica skoraj zgorela skupaj z otroki

Pevka in bivša udeleženka srbskega resničnostnega šova Farma Ivana Šašić je v svojem stanovanju doživela pravo dramo. Po poročanju srbskih medijev je z otroki ostala zaklenjena v sobi, medtem ko sta bila v dnevni sobi bila prižgana likalnik in štedilnik. Za nameček ni mogla iz sobe, saj so se zataknila vrata.

Tragediji se je izognila le zaradi hitrega posredovanja intervencijske službe.

»Zahvaljujem se Gasilski enoti Šabac za reševanje! Nastal je namreč problem, saj smo z otroki ostali v njihovi sobi. In to brez telefona oziroma druge komunikacije, s pokvarjenimi vrati za nameček. Poleg vsega sta v dnevni sobi ostala vključena štedilnik in likalnik. Lahko bi zgoreli. Hvala mimoidočim, da so poklicali gasilce,« je še zapisala v zahvali.