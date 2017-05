Bitka za življenje nekdanjega ljubimca pokojne princese Diane

Nekdanji ljubimec pokojne princese Diane James Hewitt (59) je po kapi pristal v bolnišnici. Independent poroča, da je nekdanjemu kraljevskemu strežaju celo zastalo srce, potrebna pa je bila tudi nujna operacija, po kateri zanj skrbijo v intenzivni negi. Vsi bližnji upajo, da bo čim prej okreval.

V intervjuju vse priznala

Njuno razmerje je princesa razkrila v intervjuju leta 1995, pojavile pa so se tudi govorice, da je prav on oče princa Harryja. To je James zanikal in dejal, da sta spoznala šele potem, ko je že rodila svojega drugega otroka. Njuno razmerje je menda trajalo pet let (do leta 1991).